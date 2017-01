Martin Mata: Podpora hokeje? Vedení města střílí od boku!

Ústí nad Labem – Proč Martin Mata (Vaše Ústí) nepodpořil na posledním zasedání zastupitelstva návrh, aby město koupilo od hokejového klubu podíl? A jaké podle něj existují varianty podpory sportu v Ústí? Přečtěte si exkluzivní rozhovor pro Ústecký deník.

Zastupitel Martin Mata.Foto: DENÍK/Karel Pech

Proč jste se jako zástupce Vaše Ústí nezúčastnil úterní schůzky na magistrátu ohledně dotací pro hokejový klub?

Z jednání jsem se omluvil. Svůj nepříchod jsem odůvodnil tím, že je sváteční období, které věnuji rodině. Neměl jsem ani čas a ani chuť trávit čas dohadováním o problému, na který mělo vedení města více než rok času. Není ani na řadových zastupitelích, aby vymýšleli a zpracovávali návrhy za vládní koalici, samozřejmě na výjimky či plnění vlastních programových priorit. Od čeho tu přeci máme výkonnou radu, která je za to placená a má svým zastupitelům přinášet řešení. Navíc na jednání z větších zastupitelských klubů podle poskytnutého zápisu také nikdo nedorazil.

Příchozí se nakonec na kompromisu dohodli, předloží ho 11. ledna na mimořádném zastupitelstvu.

Proč tedy ta kritika směrem k vedení města?

Má výtka vůči vedení města spočívá v dlouhodobé neschopnosti přinést na stůl řešení, které by bylo smysluplné a nešlo by o obcházení, či nedej bože o porušování zákona, jak k tomu mohlo dojít na minulém zastupitelstvu. Projednávaný návrh o odkupu podílu hokeje připravil pan náměstek Madar. Na kritiku neslyšel, neviděl, nikdo tomu podle něj nerozuměl a pak spustil politickou kampaň na sociálních sítích proti těm, co ruku nezvedli. Paradoxně právě proti těm, kteří ve své podstatě ochránili hlasující zastupitele před případným trestním oznámením. Kupovat něco za 2,8 milionu, bez řádného podkladu a dat je skutečně napadnutelné a krajně nezodpovědné. Polemizuje se i o tom, že odhad, který předložil jako součást materiálu, tam být neměl, jak jinak si vysvětlit, že nám bylo odepřeno do doby, než to projednala valná hromada hokeje. Co na tom, že to bylo uvedeno jako hlavní součást předloženého materiálu všem zastupitelům. Podle zápisu z prosincového jednání navíc zastupitelé udělali dobře, neboť nový návrh hovoří o odkupu 10 procent za 1 000 korun, což dává smysl, neboť je základní kapitál společnosti 10 000 korun. Není na tom nic divného, že? Pan Madar podle mého názoru uvedl zastupitele v omyl a měl by rezignovat. Během 14 dní přeci hodnota 19% podílu neklesne bezmála ze tří milionů na desetitisíce.

Nepůsobí to teď tak, že když jste jako zastupitelé neschválili koupi hokejového podílu, že nemáte zájem podpořit sportovní kluby?

Odmítám jakékoliv nařčení z toho, že nechceme podpořit sportovní kluby. Není to pravda, ba naopak se snažíme v celém tom guláši najít řešení takové, které by bylo průchozí. Osobně za naše hnutí tuto věc analyzuji a snažím se v tom zorientovat tak, abych o tom příště mohl relevantně spolu s mými kolegy hlasovat. Informace, které dostáváme na jednání zastupitelstva jsou velmi často panem Madarem zkreslené a ne vždy jsou založené na pravdě. Je smutné, že už v něm důvěru těmito jeho kroky ztrácíme a musíme si tvrzení vedení města ověřovat. Bohužel při akcentaci problémů s hokejem jaksi zapadlo, že do sportu dáváme miliony Kč i nadále. A to do mládeže i do jiných sportovních klubů.

Co podle Vás stojí za tou časovou prodlevou, že vedení města našlo řešení až nyní?

Jednotlivá města se s tím více či méně dobře popasovala. Jen současné vedení města střílí od boku a nejsou schopni připravit kvalitní materiál do zastupitelstva. Chtělo by to méně politikařit a netlačit to bezhlavě silou. Pokud nemám řešení, je na místě si pozvat zastupitele a požádat je o pomoc. Navržený termín mezi svátky však nebyl vhodný. Osobně jsem navrhoval schůzku hned v lednu, ale budiž. Požádal jsem tedy o zápis z jednání. Mezitím nám už i přišla pozvánka na 2. 1. 2017, které jsem za naše hnutí potvrdil.

Jaké jsou tedy podle Vás možné cesty?

Není třeba nic vymýšlet. Je potřeba se pro dočasné řešení inspirovat v jiných městech, udělat sumarizaci a nabídnout to nejlepší z nich. To se podle všeho v odboru sportu v současné chvíli děje. Jen je škoda, že s ročním zpožděním. Možností návrhů je mnoho a to odkupu podílu, reklamní smlouvy, přes fond, dar, nebo jasné deklarace o omezení živnostenských činností hokejového klubu, ale je potřeba to připravit pořádně. Mně osobně by se samozřejmě více líbilo to vyřešit systémově pro všechny. Selhal stát a je potřeba vyvinout tlak na to, aby to vyřešil. Věřím, že se v našem městě určitě povede vyřešit rok 2017, nicméně je potřeba tuto věc neustále sledovat a připravit řešení, které poskytne a to nejen hokeji záruku v přidělení finančních prostředků do budoucna.