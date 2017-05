Máte peníze? Kupte si termální pramen nebo panelák v Trmicích

Ústí nad Labem - Hromadí se vám miliony na účtu a vy nevíte co s nimi? Realitní společnosti prodávají na Ústecku zajímavé a mnohdy i lukrativní objekty. Kupte si například panelák v Trmicích, Restauraci Na Kopečku nebo část koupaliště v Brné včetně termálního pramene. K mání je toho opravdu hodně.

„Nabídka je stále aktuální," odpovídá makléřka Iveta Hejnová ze společnosti R-PROGRES reality na otázku, zda panelový dům se 132 byty v Nerudově ulici v Trmicích je ještě pořád na prodej. Dům je zateplený včetně plastových oken, vybavený výtahy, sušárnou a kočárkárnou, vytápění a ohřev teplé vody zajišťuje dálkově Teplárna Trmice.

V bezprostředním okolí domu je dostatek parkovacích míst i zastávka MHD. Budova prošla v roce 2012 celkovou rekonstrukcí. Cena? Čtyřicet miliónů korun.

NÁDECH FRANCIE A KRUŠNÉ HORY

Komu by se nezamlouvaly panelákové byty, může zvolit královské lóže ve stylu Ludvíka XVI. Na prodej je Hotel Bonaparte v Chlumci za 14,9 milionu. K dispozici je 21 dvoulůžkových pokojů, 4 apartmá a právě i jeden luxusní apartmá ve stylu Ludvíka XVI.

Kdo má rád nádech Francie a prostředí Krušných hor, může do hotelového byznysu investovat též v Zadní Telnici. Za 10,5 milionu zájemce získá ubytovací zařízení s 22 pokoji přímo u sjezdovek lyžařského areálu Ski Telnice. Využít se dá ale také jako dům pro seniory.

K mání je pak v Ústí kompletně zařízená a zavedená Restaurace Na Kopečku za 3,1 milionu korun, bývalé Divadlo hudby v Klíšské ulici za 1,1 milionu nebo objekt Horizont na Severní Terase, který lze získat za 14,9 milionu korun na využít pro nesčetné komerční účely.

Příznivci pohybu by si zase přišli na své ve Sportovní hale Slavoj Severotuk na Střekově, která od roku 1991 patří Tělovýchovné jednotě (TJ). Své první krůčky tady udělal kupříkladu ústecký florbalový klub.

Brány oblíbeného sportovního stánku se však zavřely vloni v červnu, a to kvůli vysokým nákladům na provoz. Svůj podíl na jejím konci měla také špatná dopravní dostupnost a pokoutní bezdomovci. Teď se prodává za 6 miliónů. Potenciálním kupcem by mohlo být město Ústí. „Návrh by zřejmě měl jít do červnového zastupitelstva, kde se rozluští, jestli to město koupí nebo ne," uvedl předseda TJ Slavoj Karel Seibert.

VZNIKNE SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM?

V těsné blízkosti haly jsou na prodej i zchátralé Lázně Vrbenského za částku 2,35 milionu. Součást tvoří rozsáhlý pozemek o velikosti více než šesti tisíc metrů čtverečních. Také o tento objekt projevilo zájem město, které má nápad halu i lázně propojit a využít je jako sportovně relaxační centrum. „Jsme ve fázi, kdy se přetahujeme s městem, zda lázně koupí město nebo obvod," uvedla starostka Střekova Eva Outlá.

A kdo by toho ještě neměl dost, na trhu s nemovitostmi na Ústecku je také opravdová lahůdka. Hlavní budova koupaliště v Brné, s barem, diskotékou a termálním pramenem o teplotě dvaatřicet stupňů Celsia. Logické je tak využití například pro lázeňství. Má to ale jeden háček z peněženky je nutné vytáhnout 7,9 milionu korun.