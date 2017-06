„Medúza“ už se rozpadá. Ústí ji chce nechat opravit

Ústí nad Labem - Plastika Karla Kronycha v centru města měla původně sloužit jako kašna.

Leckdo tu prožil první rande. Místo na rohu OD Labe s plastikou lidově zvanou Želva či Medúza nelze přehlédnout. Unikátní dílo Karla Kronycha z roku 1974, které se ve skutečnosti jmenuje Labe, už ale výrazně ohlodal zub času. Mnozí proto volají po jeho záchraně. A jak se zdá, mohlo by to být docela brzy.

ÚSTECKÝ NESMYSL

Ústečanka Ivana Kolářová na medúzu vzpomíná dodnes. „Také jsme jí říkali ústecký Nesmysl. Pamatuji si, že jsem si tu v 17 letech sedla a čekala na budoucího manžela. To už je spousta let. Tehdy přišel esenbák a zpucoval mě, že na sochy se nesedá. Ráda na to vzpomínám. Určitě nejsem sama, koho by záchrana potěšila," směje se dnes už starší paní.

Vedení města potvrdilo, že plastiku chce zachránit. „Pokud se domluvíme s vlastníkem plastiky o jejím předání, pak ji převezmeme do městského majetku. Chceme ji zrenovovat a zachovat. Prostor, kde se nachází, bychom navíc rádi oživili a sladili s okolní květinovou výzdobou," popsal náměstek ústecké primátorky Pavel Dufek.

Plastiku teď vlastní 7. obchodní společnost se sídlem v Praze. Městu je ochotna vyhovět. „Nemáme s tím problém. Víme, že pro mnoho Ústečanů je plastika důležitým kusem historie. Proto nemáme zájem ji odstranit, a ani to není nutné. Ovšem její rekonstrukce bude nákladná, protože dlaždičky jsou ručně dělané," řekl předseda představenstva společnosti Josef Kačírek.

Ústecký historik a zastupitel Martin Krsek upozornil, že Kronychova plastika Labe je součástí architektury sousedícího obchodního domu.

„Patří k důležitým částem veřejného prostoru. Považuji za důležité ji zachovat. Otázkou je, jestli se má vlastník zbavovat závazku o ni pečovat. Pokud je to ale nejpříhodnější cesta jak ji opravit, ať ji město převezme," řekl s tím, že by město mohlo zvážit i její proměnu v kašnu, jak autor plastiky původně zamýšlel.