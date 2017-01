Měsíčně vypije až sto piv. Teď bude hospodský na vodě s citrónem

Ústí nad Labem – Pivo mu nejen chutná, ale zároveň ho i živí. Majitel ústecké hospůdky Tipka na Klíši Karel Tippmann podle svých slov vypije denně asi tři velká piva. Řadí se tak mezi 900 tisíc českých mužů, kteří si alkohol dopřávají každý den.

Majitel hospůdky Tipka na Klíši Karel Tippmann.Foto: Deník/Kristián Šujan

„Kolik vypiji velkých piv měsíčně? No, skoro sto. Vidíte, to jsem si nikdy takhle neuvědomil. To je doslova alarmující číslo," reaguje překvapeně Karel Tippmann, který se teď rozhodl, že svůj měsíční účet za zlatavý mok radikálně sníží.

MĚSÍC BEZ ALKOHOLU

Zúčastní se výzvy Suchý únor a jeden měsíc vydrží abstinovat. Žádné pivo, žádný tvrdý alkohol.

„Je to výzva, která, když přiměje alespoň jednoho dalšího k člověka k tomu, aby přestal pít, bude mít smysl. Vnímám a vidím kolem sebe tu hrůzu, co alkohol lidem způsobuje. Je to ale hlavně jejich chyba, nepoužívají alkohol jako odměnu, ale mají ho doslova místo jídla," myslí si.

JEDEN DEN ALE ZHŘEŠÍ

Rovnou přiznává, že únor je pro něj každoročně měsícem plným oslav. „Žena slaví narozeniny, navíc máme i výročí. Alkohol k tomu patří. Bude to těžké. Pivo nahradím vodou s citrónem, to mi docela chutná. Jen jeden den mi budou muset mí přátelé a čtenáři prominout, a to 11. února. Máme turnaj v elektronickém bowlingu, takže pár panáčků určitě v hospůdce padne," upozorňuje Karel Tippmann a objednává si malé desetistupňové pivo.

Alkohol si dopřává až večer, protože kvůli podnikání často řídí auto. „Jsem zvyklý si dát, hlavně o víkendu, malé pivo i k obědu," popisuje dál své zavedené rituály a vzpomíná na nedávnou dovolenou spojenou, jak jinak, opět s alkoholem. S kamarády byl na horách a vedle zdolávání sjezdovky bylo jednou z hlavních aktivit právě i popíjení. A ve velkém. „Byla to síla," nezastírá hospodský.

SETKÁVÁ SE S OPILCI

Zároveň se však zamýšlí nad negativními věcmi, které alkohol přináší. „V mé branži se setkávám s agresivními opilými lidmi. To se mi nelíbí. Z 95 procent to řeším verbálně, několikrát jsem už ale musel zakročit bohužel i fyzicky," dodává Tippmann.

Primáři mužského oddělení závislostí Psychiatrické léčebny Bohnice Karlu Nešporovi je Suchý únor sympatický. „Možná někdo během února zjistí, že bez alkoholu je život mnohem lepší. Bude se mu pak vyhýbat trvale a zachrání si zdraví, rodinu nebo práci," říká Nešpor.