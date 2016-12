Města v kraji budou žádat dotace na demolice. Ústí se nepřidá

Ústí nad Labem - Města a obce Ústeckého kraje budou znovu žádat o dotace na bourání vybydlených domů. Na demolice mohou od ministerstva pro místní rozvoj získat až 80 procent nákladů. Podat žádosti plánuje Most a Chomutov, naopak krajské město ne.

Matiční ulice.Foto: DENÍK/Karel Pech

V letošním roce uspěly například Obrnice, Most a Litvínov. Například v Chanově tak padly k zemi dva vybydlené paneláky.

BOURAT SE BUDE U KAMENCOVÉHO JEZERA

Chomutov požádá o dotaci na demolici budovy bývalého hotelu u populárního Kamencového jezera. Budova je od léta uzavřená, naposledy sloužila jako ubytovna. Do objektu ze 70. let minulého století se podle radnice dlouhodobě neinvestovalo, opravy by stály desítky milionů korun.

Radnice proto podle mluvčího Jana Rödlinga upřednostní demolici za zhruba pět milionů. "Další takový záměr zatím nemáme," dodal Rödling.

Další demolici zvažuje i mostecká radnice, která letos zdemolovala dva vybydlené panelové domy na sídlišti Chanov. Podle primátora Jana Paparegy (Severočeši Most) by šlo o jeden z domů v bloku 100 v širším centru města.

"Žádost bychom chtěli podávat příští rok, zkraje ledna zpracujeme projektovou dokumentaci a uvidíme, jak budeme úspěšní," řekl už dříve Paparega.

Naopak o dotace se nebude podle mluvčí radnice Markéty Lakomé ucházet Děčín. "Děčín ve svém majetku nemá žádné domy, které by byly určené k demolici," sdělila Lakomá.

MĚSTO CHCE ZÍSKAT DŮM V MATIČNÍ

O dotaci se nebude ucházet ani krajské město. Ústí trápí podle náměstka primátorky Pavla Dufka (nez.) spíš ruiny, které ale patří soukromníkům. Takových domů jsou především v sociálně vyloučených lokalitách desítky. Město má v rozpočtu tři miliony korun na případné demolice těchto objektů.

"Pokud by se našlo, co by bylo potřeba zdemolovat, tak samozřejmě bychom na to tyto peníze použili," pravil Dufek. V minulosti už město na základě rozhodnutí stavebního úřadu několik domů zbouralo, náklady vymáhá po jejich majitelích.

Jediné objekty, které by mohlo město zbourat, jsou domy v Matiční ulici, kde dříve žili sociálně slabí obyvatelé. Jeden z domů ale patří soukromé společnosti. Město zvažuje směnu, aby i poslední ze zdejších domů získalo do vlastnictví.

"Čekáme a pokud se dohodneme, tak bychom rádi zbourali tyto objekty a vytvořili pozemek pro něco, co by se tam dalo vytvořit. A samozřejmě pokud by byla možná dotace, požádali bychom o ni," doplnil Dufek.

Stát prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj přispěje na demolice 80 procenty. Maximální výše dotace je pět milionů korun. Na příští rok má ministerstvo připravených pro obce 130 milionů korun. Celkově stát do programu pro roky 2016 - 2018 vložil 300 milionů korun.