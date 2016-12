Město nemá koncepci parkování. Jen na Terase chybí 1 800 míst

Ústí nad Labem - V Ústí chybějí tisíce parkovacích míst. Vážné problémy jsou na sídlištích, kde auta parkují v zákazech a často komplikují příjezd záchranářům. Starostové městských částí tvrdí, že městu chybí jakákoli koncepce, která by parkování řešila.

Občas se chodci v Ústí musí na chodníku proplétat mezi zaparkovanými vozy.Foto: Deník/Roman Nešetřil

Jen obvodu Severní Terasa, který tvoří tři velká sídliště, chybí podle starostky Renaty Zrníkové (Vaše Ústí) 1800 parkovacích míst. Radnice letos dokončila parkoviště se stovkou míst u centrálního parku, dalších 60 by mělo vzniknout příští rok na sídlišti Dobětice.

„Máme připravené další dva projekty na rozšíření ploch v Doběticích, bohužel ale akce nebyly v rozpočtu města. Připravujeme další projekt, a pokud ho stihneme, požádám magistrát o dotaci," řekla Zrníková.

S potížemi se potýká i centrální ústecký obvod. Podle starosty Kamila Hýbnera (nez.) město potřebuje ucelenou koncepci parkování, kterou zatím nemá.

JE TO VĚC MAGISTRÁTU

„Je to věcí magistrátu. Parkovací domy by byly významnou pomocí. Auta by se tam dala i zabezpečit. Šlo by to, pokud by byl zájem," řekl Hýbner. Podle Zrníkové by na případnou stavbu parkovacích domů měla navazovat další regulace, například modré zóny.

„Lidem by to dalo možnost parkovat v blízkosti jejich bydliště," uvedla Zrníková. Obvodní radnice na masivní výstavbu parkovišť nemají. Od magistrátu dostávají jen peníze na provoz a péči o zeleň, investiční prostředky ne.

Náměstek primátorky Pavel Dufek (nez.) připustil, že radnice koncepci pro celé město nemá. „Určitě to bude vycházet i z poznatků v územním plánu, který se bude zpracovávat. Jasný názor na to nemáme," řekl Dufek. Na začátku roku 2017 by mělo mít město koncepci parkování v centru.