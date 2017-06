Místo díry na náměstí budou obchody, kavárna a kanceláře

Ústí nad Labem - Radní se dohodli na ceně za pozemky. Otázkou je, jak bude nový multifunkční dům vypadat.

Stavba multifunkčního domu na Mírovém náměstí zase o něco pokročila. Alespoň v odstraňování překážek, které jí bránily. Ústečtí radní schvá-lili cenu za pozemky, které investor, společnost UDES, potřebuje, aby mohl požádat o stavební povolení, konečně začal stavět a jáma hyz-dící centrum Ústí zmizela.

Parcely nejsou nijak velké, mají rozlohu 34 metrů čtverečních, ale mají být součástí staveniště a později budovy samotné. „Radní s prodejem souhlasí, pokud bude kupní cena činit šest tisíc korun za metr bez DPH a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy," uvedla mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová.

KOLAUDACE DO PĚTI LET

To ale nejsou jediné podmínky. „Požadujeme uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s termínem kolaudace stavby nejpozději do pěti let po uzavření smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena až po kolaudaci. Investor zaplatí všechny poplatky spojené s převodem pozemků, jejichž využití nesmí odporovat Územnímu plánu města Ústí," popsala primátorka Ústí Věra Nechybová.

Jakmile podmínky odkoupení parcel schválí zastupitelstvo, má podle letošních prohlášení předsedy představenstva společnosti UDES Radka Neymona stavba za víc než sto milionů začít. Dům by podle něj měl v nižších podlažích obsahovat nebytové prostory.

„Tedy obchody, kavárnu, fitcentrum, finanční instituce jako banku nebo pojišťovnu. V dalších podlažích hlavně nájemní kanceláře a další nebytové prostory," popsal Neymon nedávno.

Architekt a opoziční zastupitel Jan Hrouda upozornil, že největší páka, jakou město má k ovlivnění vzhledu stavby a její funkčnosti, jsou pozemky.

„Ať už ten hlavní, nebo ty drobné, bez nich by nejspíš stavět nemohli. Pouze jako účastník stavebního řízení to bude mít město složitější. To už bude muset konat stavební úřad, který stavbu povolí. Mě teď nejvíc zajímá, jak bude ten dům vypadat, zatím jsem nikde neviděl žádnou vizualizaci po úpravách," poznamenal Hrouda.

Příprava Bloku 004 ke stavbě začala v květnu 2008. V červnu 2009 město schválilo prodej pozemku o celkové výměře 1 829 metrů čtverečních společnosti UDES za 44,15 milionu korun. Díra z Mírového náměstí by mohla začít mizet už letos. Zatím se ale okolo stavební jámy po úřední linii nic neděje, ačkoliv firma UDES už o odkoupení parcel požádala.

„Stavební úřad k dnešnímu dni neeviduje žádnou žádost k Bloku 004," dodala Romana Macová.