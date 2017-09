Muzejní depozitář ukrýval unikát

Ústí nad Labem - Nástup do školy měli po prázdninách žáci 6. tříd na ZŠ SNP v Ústí nad Labem pozvolný. Nemuseli ihned zasednout do lavic, procvičovat násobilku ani psát pravopisný diktát. Zúčastnili se totiž adaptačního kurzu, který proběhl od 6. do 8. září v areálu školy. Celý program pečlivě připravila M. Ferková – školní metodik prevence.