Na kole kolem světa: Cestovatelé z Ústí už došlapali do Thajska

Ústí nad Labem, Jihovýchodní Asie - Dva Ústečané vyrazili na cestu kolem světa. Ne letadlem, ale na kole.

Ústečtí cyklocestovatelé na cestě kolem světa projeli Myanmar a zamířili do Thajska.Foto: ZizgZagCycling Team

Od indicko-myanmarské hranice až do Thajska. Tam už doputovali ústečtí cestovatelé Zuzana Wurstová a Zbyněk Michal z ústeckého Zigzagcycling Teamu na své cestě kolem světa. Tu absolvují na bicyklech z domovského Ústí nad Labem.

Aktuálně jsou v Asii. Dva měsíce strávili v Nepálu. „Navštívili jsme místo narození Buddhy, Lumbini. Je to krásné město v podhůří Annapurny Pokhara. Samozřejmě také hlavní a smogem přidušené hlavní město Kathmándú. Zde jsme se chvilku nechtěně zasekli, kvůli vyřizování víz do Indie a Myanmaru," líčí Zuzana Wurstová.

SAMÝ KOPEC

Po nepálské nížině se prý už zase těšili na kopečky v Himálaji na východě Indie. Ve městě Siliguri nechali pár nepodstatných věcí, aby šlápli do pedálů zase trochu lehčí, a vydali se do kopců k čajovým plantážím a do státu Sikkim.

Sikkim hraničí na západě s Nepálem, na severu s Čínou a na východě s královstvím Bhútán. Je samý kopec a pro cyklisty velmi náročný jak na výjezdy, tak sjezdy. Oba dobrodruzi tu museli vyměnit brzdové destičky. Na kochání krajinou v prudkých sjezdech prý neměli ani pomyšlení.

„Určitá zvláštnost, kterou jsme zaznamenali hned za hranicemi, byla velká koncentrace obchůdků s alkoholem. V horách, kde už byly noci chladné, se trochu kořalky občas hodilo, a tak jsme zakoupili místní rum," smějí se cestovatelé.

Zaplatili za něj nízkou cenu, kvalita ovšem byla také nízká. „Ale po takové době nám to chutnalo a hlavně zahřálo. Je to krásný kout Indie, který v nás zanechal nezapomenutelné zážitky. Zase jsme v našem poznávání o jednu část zeměkoule bohatší," pokračují.

V INDII ZDOMÁCNĚLI

Po čtrnácti dnech se opět vrátili do bláznivého, typicky indického velkoměsta Siliguri a odsud pokračovali na východ.

V Indii strávili více než čtyři měsíce, během nichž ujeli přes čtyři tisíce kilometrů.

„Už jsme zde zdomácněli, zamilovali si tamější kuchyni a nechtělo se nám tuto krásnou zemi opouštět. Nakonec jsme se pustili vstříc Myanmaru. Pro nás obávaný hraniční indickomyanmarský přechod jsme k našemu překvapení zvládli rychle a bez problému. Jen jsme museli sáhnout hluboko do kapsy a zaplatit permit pro volný pohyb v příhraniční oblasti, aby nás do země vůbec pustili," popisují cestovatelé.

V Myanmaru je zákaz kempování a každý turista je povinen přenocovat v guest housu či hotelu pro cizince. To se jim moc nechtělo, jelikož ubytování je v Myanmaru dražší v porovnání s Indií. Problém také byl, že každou noc nebylo možné dojet na místa s ubytováním. Když potkali tamní policisty před setměním, čekali je nepříjemné dotazy, kde budou nocovat.

„Jednou to došlo tak daleko, že nás autem doprovázeli asi čtyřicet kilometrů do nejbližšího městečka, aby nás ubytovali za své asistence. Co čert nechtěl, nebylo tam žádné ubytování. Řekla jsem jim, že po sto třiceti kilometrech v nohách a o půlnoci už nikam nejedu. Našli pro nás nakonec spaní u mnichů v klášteře a všichni jsme byli spokojení," popisuje Zuzka.

Kulturní změna je čekala veliká, z hinduisticky bláznivé Indie se ocitli v buddhistické zemi jihovýchodní Asie. Lidé ale byli opět usměvaví, až na výjimky se ovšem nelze s místními dorozumět anglicky. Tuto překážku pociťovali denně, hlavně při objednávání jídla.

ČÍNSKÉ NUDLE MAJÍ SKORO VŠUDE

V Indii jedli vegetariánskou stravu. Zachovat si tento postoj byl však v Myanmaru těžký úkol.

„Podařilo se nám to překonat domluvou rukama a nohama, což bylo pro nás, hladové cyklisty, vyčerpávající. Myanmarská kuchyně je v základě masová, hodně tučná a často studená. Základní přílohou podávanou k různým vařeným masům s omáčkou je rýže. Nudle se dávají do salátů a polévek. Vývar je rybí a velmi intenzivní," pokračuje Zdeněk.

Když prý bylo nejhůř, v každém krámku u cesty mají námi nazývané „čínské nudle", které jsou prodavači ochotni, pokud to pochopí, zalít horkou vodou. Všude, kde podávají jídlo a pití, mají na stolech zdarma zelený čaj a karafu s vodou.

„Po dlouhé době jsme byli v zemi, kde běžně narazíte u cesty na pivnice s točeným a docela dobrým pivem. Vychlazený zlatý mok přišel párkrát vhod," popisují oba cestovatelé.

Oproti severní Indii, kde lidé žvýkají betelové listy je v Myanmaru mnoho kuřáků. Velmi často se prý v hospodách setkáte s několika ze stropu visícími a na provázku uvázanými zapalovači pro kuřáky.

KUDY VEDLA CESTA PŘES MYANMAR?

Od indické hranice zamířili k buddhistickému Baganu, místu s tisíci stúpami. Krásné, ale v tuto roční dobu horké místo. Vysoká teplota jízdu na kole dělala o to náročnější. Proto se rozhodli osvěžit na pobřeží Andamanského moře. Cesta ke koupání vedla přes hory, které cestovatele alespoň na chvilku ochladily.

Pár dní u moře, na pláži v Ngapali, je posilnilo na další kilometry v sedle, k největšímu myanmarskému městu Yangoonu.

„Naše povolená doba pobytu v Myanmaru se rychle blížila ke konci. Maximální turistická víza mají trvanlivost pouze 28 dní. Čím jsme byli jižněji, tím teplota stoupala a nebylo možné nocovat ve stanu. Po celém dnu venku na kole, vystaveni teplu a sluníčku, bylo nutností vyhledávat ubytování s větrákem či klimatizací," podotýká Zuzka.

Cestou k nejfrekventovanějšímu hraničnímu přechodu s Thajskem neměli problém najít každých sto kilometrů finančně přijatelný guest house. Posledních pár dnů v Myanmaru si zpříjemnili šlapání spolujízdou se starším párem na kole z Anglie. Ti měli zase namířeno do Austrálie. Necelý měsíc utekl jako voda.

„Upřímně jsme se těšili k sousedům do Thajska. Přesto jsme rádi, že jsme mohli Myanmar projet. Ještě před pár lety to tudy nebylo možné," dodává Zdeněk.