Na univerzitě visí kontroverzní billboard. „Jeden vůdce,“ hlásí.

Studenti UJEP vyvěsili dva obří plakáty. Jeden se týká prezidenta, druhý Andreje Babiše.

Jedna země, jeden národ, jedna firma, jeden Vůdce." To hlásá billboard na plotě univerzitního kampusu. Mezi Ústečany na sociálních sítích okamžitě vyvolal silné kontroverze. Jedni ho považují za podařený vtip na „babišovské" téma. Druzí připomínají, že na akademické půdě by politika neměla co dělat.

„Perfektní! Na FUD jsou divní, ale tohle se jim povedlo," prohlásil na sociální síti Facebook Lukáš Sláma. Naopak Dalibor Dvořák mu oponuje: „Politické preference nepatří na akademickou půdu. UJEPu by tato hodnota neměla být cizí."

Michal Koleček, exděkan a dnes respektovaný pedagog Fakulty umění a designu (FUD), vysvětlil, že plakát je součástí studentského projektu magisterského programu kurátorských studií.

„Projekt se ve skutečnosti skládá ze dvou plakátů, jeden se týká osoby prezidenta, druhý ministra financí," uvedl na pravou míru. „Jsou prací zasazenou do veřejného prostoru. Billboard bývá spojen s reklamními, případně předvolebními sděleními. Práce tak tematizuje otázky v současné době aktuální a provokující určitou společenskou diskusi," myslí si Koleček.

Billboard namířený na prezidenta Miloše Zemana nese ironický nápis s pozadím Pražského hradu: „Pomáhej nám a nedopusť, abys poražen byl. Ty jediný pravdu znáš, v Tebe věřím pevně a vždy jen Tobě s láskou a obdivem naslouchám. Neomylný. Tobě vděčný jsem za cestu vpřed. Tobě jen, kterému vazalství jest cizí, neboť zde domov můj."

V ústecké facebookové skupině plakát vyvěsil poslanec za ODS Radim Holeček, prý ho objevil v noci na 8. ledna. „Podle mne je to způsob jak na tenké hraně poukázat na nebezpečí plíživého nástupu korporátního fašismu," říká. Studenti jsou podle něj lakmusovým papírkem demokracie.

Autorem plakátu Jeden Vůdce je umělec Karel Konopka z JablonceAutorem billboardu provokujícího nápisem „Jedna země, jeden národ, jedna firma, jeden Vůdce," je umělec Karel Konopka z Jablonce nad Nisou. Výstavní plocha, na níž je vyvěšen, patří společně s další, na které visí další Konopkův plakát vztahující se k prezidentu republiky, do Billboart Gallery, středoevropské sítě výstavních ploch Billboart Europe, existující od roku 2004. Dle děkana Pavla Mrkuse z Fakulty umění a designu UJEP vyvěšení plakátu není politickou akcí, ale uměním.