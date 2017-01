Na velkolepý novoroční ohňostroj vezměte rádio či mobil kvůli hudbě

Ústí nad Labem - K tradici novoročních ohňostrojů se po Praze, Plzni nebo Ostravě přidává na Nový rok také Ústí nad Labem. Akce vyjde město na 220 tisíc korun.

Novoroční ohňostroj. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

V režii města Ústí nad Labem se po šesti letech opět odehraje na 1. ledna ohňostroj. Začne na Střekovském nábřeží v 18.00, pro bezpečí diváků bude těsně před ohňostrojem uzavřena také doprava.

„Odpalovat se bude ze Střekovského nábřeží, konkrétně mezi mostem Dr. Edvarda Beneše a Železničním mostem," upřesnil místo Ivan Dostál, ředitel Kulturního střediska Ústí nad Labem.

Diváci si tak novoroční ohňostroj nejlépe užijí hned z několika míst v okolí. „Já bych doporučil hlavní vlakové nádraží, Benešův nebo Železniční most a také Větruši, popřípadě horní část parkoviště obchodního centra Forum," dodal Dostál.

HUDBA ŽIVĚ NA HITRÁDIU FM

Organizátor ohňostroje Libor Zajíček doporučuje si s sebou přinést přenosné rádio nebo mobilní telefon a k němu sluchátka. Ohňostroj bude totiž doprovázen speciálně vybranou muzikou, kterou bude přenášet živě HitrádioFM.

„Kompletní audiovizuální zážitek si tak budou moci vychutnat na plno právě ti diváci, kteří si třeba takový mobil vezmou," uvedl Libor Zajíček z Crazy Production.

A Dostál ho ještě doplnil informacemi o dopravě: „Těsně před vypuknutím ohňostroje se pro dopravu uzavře jak most Dr. Edvarda Beneše, tak i hlavní tah mezi Prahou a Děčínem (Přístavní ulice) od Železničního po Benešův most. To vše pro co největší pohodlí diváků, publika."