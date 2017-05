Napěchovaná peněženka ležela na ulici. Díky poctivci ji má majitel zpátky

Ústí nad Labem – Hokej ho už nebavil, tak zkusil královnu sportů. A byla to trefa do černého. Dvojnásobný juniorský mistr ČR Matěj Ščerba ve skoku o tyči nemá malé cíle a chtěl by to dotáhnout až pod vlajku s pěti kruhy. „Rád bych se podíval na olympiádu. Pokud mi všechno bude vycházet a budu se stále zlepšovat, tak to nevidím jako nemožný cíl," řekl talent AC Ústí.