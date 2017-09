Nejen děti a senioři. Všichni Ústečané se snad zbaví poplatku za komunální odpad

Ústí nad Labem - Zrušit všem Ústečanům poplatek za komunální odpad chtějí radní města. Původně zvažovali osvobodit od placení jen děti a seniory.

Návrh předloží na zasedání ústeckým zastupitelům v září. Pokud jej schválí, nová vyhláška o odpadech začne platit od začátku příštího roku. Dluhy ale nikomu neodpustí.

VYMÁHÁNÍ DLUHŮ BUDE POKRAČOVAT

„Přistoupili jsme k tomu po důkladné analýze ekonomické situace. Hospodaření města se daří a ani názory představitelů jednotlivých městských obvodů na změnu vyhlášky nejsou jednotné. Proto jsme rozhodli osvobodit od poplatku za odpad všechny Ústečany,“ vysvětlila ústecká primátorka Věra Nechybová (UFO).

Vymáhání dluhů za odpad bude ale pokračovat. Neplatiči městu Ústí od roku 2002 dluží 139 milionů korun. Za půl roku magistrát díky nově vzniklému právnímu oddělení vybral 3 miliony korun.

Zrušením poplatku městská kasa přijde o přibližně 39 milionů ročně. To podle Rudolfa Jakubce z finančního odboru ústeckého magistrátu představuje poplatek vybraný od 86 procent plátců. Zbytek připadá na neplatiče. „Celkem bychom měli vybrat 45 milionů,“ poznamenal Rudolf Jakubec.

Podle náměstka ústecké primátorky Jiřího Madara (UFO) velkou část dluhu za odpad stejně nikdo nedokáže od nepřizpůsobivých vybrat. Zároveň poukázal na čtyřnásobné zvýšení daně z nemovitosti od roku 2008. „Z 25 milionů korun od té doby stoupl výběr daně na 100 milionů,“ argumentoval náměstek Madar.

DVA ROKY UŽ TO FUNGOVALO

Vedení města v čele s primátorem Janem Kubatou prosadilo na dva roky zrušení poplatku za odpad s tím, že ztrátu dorovná v rozpočtu právě tento zdroj. Poplatek město nevybíralo v letech 2009 až 2010 a znovu ho zavedlo od roku 2011.

Opozice vůči návrhu zaujala spíš neutrální postoj. Martin Hausenblas (Pro! Ústí) poznamenal, že to tu už jednou bylo. Podle něj otázka zní, zda na to město má peníze. Dalo by se to prý kompenzovat navýšením daně z nemovitosti.

Domů je podle něj méně než pět tisíc a sníží se tím počet plátců. „Majiteli jsou lidé movití a poplatek si zahrnou do nájmu, tím pádem to bude lépe vymahatelné. Spíš si myslím, že by město mělo zakázat hazard. Každá koruna, kterou z hazardu vyděláme, stojí čtyři koruny na společenských nákladech. Policie, vězení a další,“ dodal Hausenblas.