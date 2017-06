Nejobéznější děti v republice jsou ty z Ústeckého kraje

Ústecký kraj – Další nelichotivé prvenství si připsal Ústecký kraj. Podle zprávy Ústavu zdravotnických informací a statistiky z roku 2015 byl vyhodnocen jako nejobéznější kraj naší země.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

JSME TO, CO JÍME

Dlouhodobě trápí nejen děti, ale i dospělé dva problémy. Tím prvním je nevhodná skladba jídelníčku, který je velmi bohatý na tuky a cukry.



"Nejčastějším nešvarem dětí na základních školách je popíjení energetických nápojů a nevhodné svačiny v podobě brambůrek, sušenek nebo koblih," říká lektorka projektu Nestlé pro zdraví dětí Michaela Křížková.



Tím druhým problémem je pak nedostatek pohybu. Přestože dnes mají děti více hodin tělocviku ve školách než dříve, hýbou se výrazně méně.



„Trenéři napříč všemi sporty si stěžují, že děti raději sedí u počítačů, než aby se věnovaly sportu, těžko ke svému odvětví vábí nové zájemce," říká trenér mladých judistů z Teplic Jiří Bláha.

Podle jeho názoru ale moderní technika k dnešní době patří. Přesto je možné děti během poměrně krátké doby mnohému naučit. Před časem tu přivedli rodiče do oddílu juda dvě malé děti.

„Byla to dvojčata, takoví medvídci, dnes jeden z nich dělá při judu i parkour. Myslím, že kdyby k nám kluky jejich rodiče nepřivedli, byli by nějací strejdové v kanceláři u počítače, kotrmelec by uměli možná tak napsat. S dětmi se zkrátka musí pracovat," přidává svou zkušenost Bláha.



Práce s dětmi je přitom více než důležitá. Státní zdravotní ústav například spočítal, že špatný životní styl Čechů vyjde stát každým rokem zhruba na půl bilionu korun. To je suma, která by pokryla roční náklady na starobní důchody. Obezita nezpůsobuje pouze fyziologické problémy.

PROBLÉM VE ŠKOLE

Zvláště u dětské populace je významným socio-patologickým faktorem, s nímž se pojí nízké sebevědomí, nervozita, deprese, ale i šikana, kyberšikana či zhoršený školní prospěch. S obézními dětmi se nejvíce setkávají učitelé tělocviku ve školách, kde mají problém udělat i jednoduché cviky.



„Obezita u dětí jednoznačně roste, je čím dál markantnější. Podle mého názoru jsou na vině dva aspekty. Na jedné straně je to lenost rodičů, kteří na děti buďto nemají čas, nebo se jim nechce vozit je po trénincích či je zapojovat do kroužků a různých aktivit," říká Radek Pluhař, tělocvikář ze ZŠ U Stadionu v Litoměřicích.

„Druhou věcí je snadný přístup k mobilům a počítačům. Dítě prostě přijde ze školy domů a stráví 4 – 5 hodin sezením, místo aby se věnovalo nějaké pohybové aktivitě. Možností je podle mě dostatek," dodal Pluhař.