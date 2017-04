Neštěmice posvětily dohodu v kauze DONOR. Účet bude 7 miliónů

Neštěmice - Sedm milionů korun. Takový je návrh mimosoudního skončení kauzy DONOR, která už více než 15 let trápí Neštěmice. Návrh v pondělí posvětili tamní zastupitelé.

Starostka Neštěmic Yvetta Tomková (vpravo).Foto: Deník/Karel Pech

„Věřím, že jde o nejlepší možnou cestu. Právníci se shodli, že pokud by k němu nedošlo, celá kauza by mohla generovat další problémy a nakonec by stála mnohem více," reagovala starostka Neštěmic Yveta Tomková.

UŠETŘÍ DVA MILIONY

Podle stanoviska právníků by město další spory prohrálo, a částka by tak byla až o dva miliony vyšší.

Kauza DONOR sahá do roku 2000. Neštěmice uzavírají nájemní smlouvu s ústeckou společností Donor na pronájem bývalých jeslí ve Vojanově ulici v Krásném Březně. Společnost plánuje otevření velkého centra s kavárnou, cukrárnou, vinárnou či fitness. Se souhlasem obvodu investuje do budovy zhruba 3,6 milionu korun. Stavební část rekonstrukce provádí firma ARADO zastoupená Zdeňkem Zedínkem.

V roce 2002 se firma dostává do prodlení s placením nájemného. Vedení neštěmického úřadu odmítá nabídky na splátkový kalendář, a koncem srpna 2002 tak společnosti vypovídá nájemní smlouvy.

Společnost Donor se v roce 2003 snaží s Neštěmicemi dohodnout na vypořádání investic, které do budovy putovaly. Vedení úřadu si nechává zpracovat dva právní posudky, z nichž jeden doporučuje vyrovnání s tím, že Neštěmice pravděpodobně u soudu prohrají. Druhý je opačného názoru.

Radní Neštěmic nakonec rozhodují, že se obvod se společností nevyrovná. Donor proto podává žalobu.

DALŠÍ ŽALOBY

O osm let později dává Krajský soud v Ústí společnosti za pravdu a nařizuje Neštěmicím investované peníze, úroky z prodlení, soudní poplatek a náklady řízení, celkem 5,1 milionu, zaplatit. Neštěmice nakonec zaplatily, využily k tomu peníze z bytového fondu.

Společnost Donor pak v roce 2013 žádá Neštěmice předžalobní výzvou o zaplacení ušlého zisku. „Rada obvodu s plněním nesouhlasí a ukládá tehdejší starostce předložit tento materiál do zastupitelstva Neštěmic. To se však nikdy nestalo," popisuje Tomková.

Bývalá starostka Miloslava Válková pochybení odmítá. „Jedno usnesení vypadlo, ale zastupitelé o věci jednali již dříve. Navíc každý z nich měl možnost si usnesení kontrolovat. Je ubohé, že jedno usnesení, které vůbec nemohlo ovlivnit soudní spor, teď padá na moji hlavu," uvedla již dříve Válková.

Podle zástupce společnosti DONOR Miloslava Rohana ale situace na radnici vypadala jinak. „S tehdejším vedením městského úřadu nebyla žádná řeč. Za celou tu dobu, co se spor táhne, jsme museli dát dvaceti zaměstnancům výpověď, tři rodiny včetně té mé to odnesly. Věčně jsme byli pod exekucí a skoro jsme mohli jít bydlet pod most," řekl Rohan. Návrh mimosoudního vyrovnání musí ještě schválit zastupitelé města.