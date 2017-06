Neštěmice zavedly nezákonný poplatek. Magistrát ho pozastavil

Neštěmice - Obce nesmějí vybírat poplatky za žádosti o směnu, pacht, pronájem a odkoupení pozemků či bytů.

Starostka Neštěmic Yveta Tomková.Foto: Deník/Karel Pech

Porušení zákona, pošlapání Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod. Toho se podle ministerstva vnitra nejspíš dopustili neštěmičtí radní, když rozhodli vybírat třísetkorunový poplatek a DPH za pronájem, směnu, pacht a prodej městských pozemků ve správě obvodu.

Neštěmická radnice však své rozhodnutí považuje za standardní a argumentuje, že podobné poplatky vybírají i jiné obvody.

Neštěmická rada o poplatku rozhodla 25. května. Jeho zavedení podle starostky Yvety Tomkové požadoval odbor majetku Městského obvodu Neštěmice.

„Cílem bylo, aby o zahrádky žádali jen vážní zájemci. Těm žadatelům, kteří by neuspěli, by byl poplatek vrácen. Do současné doby nebyl vyvěšen žádný záměr a nebyl tedy žádný poplatek vybrán," uvedla Tomková.

POSLALI KONTROLU

Podle Hany Malé z ministerstva vnitra lze ale daně a poplatky ukládat jen na základě zákona. „K zavedení a vybírání poplatku za žádost o pronájem, prodej, pacht či směnu pozemků, a to i formou kauce na nájem bytu obce žádný zákon nezmocňuje. Je to v rozporu s článkem 11 odstavce 5 Listiny základních práv a svobod," upřesnila Hana Malá.

Magistrát reagoval na stížnosti obyvatel a platnost usnesení Neštěmic pozastavil. „Je to jasné porušení zákona a Listiny. Úřad tam ihned poslal kontrolu. Tajemníci ostatních obvodů o tom dostali informaci. Obvody mají své kontrolní výbory a ty by měly konat," potvrdil náměstek primátorky Jiří Madar.

S poplatkem předem nesouhlasili ani někteří zastupitelé Neštěmic. Například Jiří Škoda.

„Projednali jsme to dvakrát a jako člen majetkové komise jsem byl jediný proti. Ne, že bych znal tak dobře zákony. Spíš se mi to nelíbilo věcně. Se zahrádkami je to nevypočitatelné, přihlásí se deset lidí a uspěje jen jeden. To byl můj hlavní důvod," sdělil Škoda.

PLATÍ I NA STŘEKOVĚ

Stanovisko magistrátu starostku Neštěmic Tomkovou a její kolegy zarazilo. Prý hned ze dvou důvodů. Obdobný poplatek totiž obvod zavedl u žádostí o pronájem bytů už v roce 1994.

„Za celých 23 let ho magistrát ani další orgány nerozporovaly. Na Střekově zase platí lidé za totožnou žádost od roku 2006. Naposledy směrnici aktualizovali střekovští zastupitelé v březnu s poplatkem ve výši 400 korun," upozornila Tomková.

Radnice už požádala o stanovisko ministerstvo vnitra. Pokud dospěje k závěru, že vybírat poplatek není možné, zruší ho. „Z opatrnosti jsem také iniciovala prověření všech směrnic a nařízení ÚMO Neštěmice," dodala Tomková.