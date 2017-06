Nezapomeňte zaplatit za odpad. Do konce června lze i ve čtvrtek

Ústí nad Labem - Poplatek za komunální odpad je nutné uhradit do konce června. Inkasní středisko ústeckého magistrátu proto rozšíří úřední hodiny.

Svoz odpadu, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Rouč

Do konce června bude mít výjimečně otevřeno pro veřejnost také ve čtvrtek od 8 do 14 hodin. Poplatek 500 korun ročně musí zaplatit každý občan starší tří let s trvalým bydlištěm v Ústí.