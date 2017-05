Nikdy nelezte sami. Skály jsou zrádné, varují horolezci

Ústecký kraj - Bez jištění a znalosti cesty by se horolezci na skálu neměli pouštět. Záchrana vrtulníkem v extrémním terénu je velmi náročná.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Plíhal Libor

Výří skály v Brné u Ústí jsou známé svou nádhernou přírodou. V lese s mohutnými stromy se řítí dolů dva vodopády, vrcholky místy dosahují až do výšky 70 metrů. Pro horolezce tedy ideální místo pro sportovní lezení a adrenalinový zážitek.

Začátkem týdne se tady ale stalo neštěstí. Dva muži se v Průčelské rokli zřítili ze skály, po které lezli. Jednasedmdesátiletý cizinec pád nepřežil, jeho tělo zůstalo viset na stěně skalního masivu. Jeho kamarád, čtyřiatřicetiletý Čech, se zřítil z výšky 25 metrů. Utrpěl mnohočetná zranění a poranil si páteř. Děsivý pád ale přežil.

NEMĚLI TAM CO DĚLAT

Tragédií se zabývá i policie, která u mrtvého horolezce nařídila soudní pitvu. Otázkou zůstává, co tu oba muži dělali. Do konce června je zde totiž zákaz lezení kvůli hnízdění přísně chráněného sokola stěhovavého a výra velkého. Horolezci možná podcenili své síly a nedodrželi základní pravidla, což je podle teplického horolezce Pavla Pospíšila při lezení po skalách velká chyba.

„Pravidlo číslo jedna je nikdy nelézt sám. Důležité je mít potřebná jištění, znát oblast a být seznámený s cestami. Ať se člověk podívá i do průvodce, kdy a kým ta cesta byla dělaná, podle toho si udělá obrázek," zdůrazňuje Pospíšil.

Zraněnému horolezci už se daří o něco lépe. „Pacient byl na umělé plicní ventilaci a podstoupil operaci páteře. Poté byl odpojen a ve středu, bez neurologického postižení, byl přeložen na Jednotku intenzivní péče ortopedického oddělení ústecké Masarykovy nemocnice," informovala za nemocnici Eva Urbanová.

Od začátku roku jde už o sedmý případ zraněného či vážně nemocného, k němuž musel do extrémního terénu vzlétnout vrtulník. Se svou posádkou rychlé lékařské pomoci zasahovala na místě rovněž vedoucí ústeckého oblastního střediska zdravotnické záchranné služby Eva Smržová.

TRANSPORT POD VRTULNÍKEM

Transport přeživšího byl i vzhledem k jeho vážnému stavu a terénu obrovským rizikem, proto se záchranáři rozhodli o jeho evakuaci podvěsem pod vrtulníkem.

„Tuto nejrychlejší a pro pacienta v dané situaci jednoznačně nejlepší cestu jsme mohli využít i proto, že jedním ze zasahujících hasičů byl letecký záchranář, tedy dlouholetý člen našeho týmu specializovaného na řešení zásahů v nepřístupném terénu," zmínila Smržová.

Výří skály objevila pro sportovní lezení skupina lezců z Litoměřicka v roce 2009. Názvy objektů i cest s klasifikací jsou pro lepší orientaci napsané na skále.

Méně extrémní variantu nabízí nově horolezec Karel Bělina. Známý tvůrce děčínské ferraty z Povrlů potěšil lezce mini ferratou pod Mirkovem u Ústí. Malí horolezci a začátečníci si tady mohou užít skvělé odpoledne. Ferrata dostala název Poustevna a na vrchol se dá dostat ze dvou směrů.

Dohromady se do ní dá nastoupit pěti místy. Zleva jsou nástupy jednodušší, zprava jsou označené obtížností C. I tady ale platí pravidla. Každý nadšenec lezení musí mít povinné vybavení, a to ferratové rukavice, helmu, batoh s vybavením, ferratový set, sedák a pevnou obuv.

Stále oblíbenější jsou též Tiské stěny. Číslo návštěvnosti v minulém roce překročilo hranici 30 tisíc a obdobný počet se dá předpokládat i letos.