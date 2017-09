Nová generace babyboxů míří do Ústí, v Žatci nemají žádný

Ústí n. L. – Mercedes za trabanta. Tak označuje s nadsázkou zakladatel babyboxů Ludvík Hess plánovanou výměnu dětské bedýnky v ústecké Masarykově nemocnici.

Dosavadní babybox nahradí modernější krabička nové generace. „Půjde o bedýnku z nerezu, samočinně se otevírací a po vložení děťátka automaticky se zavírající. Babybox je vytápěný na 28 stupňů. Zahrnuje také velice náročný systém signalizace do počítačů a telefonů i do místnosti stálé služby v nemocnici,“ řekl Deníku Hess. Dosavadní už technicky příliš nevyhovuje, elektronické součástky se přestaly vyrábět.



Jeho potřebnost ústecká nemocnice potvrzuje. „Babybox zcela jistě plní svoji funkci skvěle, bylo v něm umístěno šest dětí, takže patříme mezi místa, kde je nutný,“ říká hlavní sestra Markéta Svobodová.



Včetně montáže vyjde nová varianta na 300 tisíc korun, vyměnit by se měla během listopadu. „Babybox nemocnici darujeme, nemocnice se zaváže, že ho bude nejméně 10 let provozovat,“ popsal Hess.

Postupně plánuje Hess vyměnit babyboxy ve všech městech v kraji. Tedy kromě Žatce, kde doposud není ani standardní verze. Hess za tím vidí svého největšího odpůrce babyboxu, primáře dětského a dorostového oddělení mostecké nemocnice Jiřího Biolka.

„Žatecká nemocnice nám nevychází vstříc, bohužel ani město. Jednal jsem už s dvěma řediteli, ale názor se nezměnil. Předpokládám, že je s panem Biolkem někdo z nemocnice spřátelený,“ domnívá se Hess.



Sám ředitel žatecké nemocnici Jindřich Zetek podotýká, že umístění babyboxu není v současné době pro nemocnici aktuální.

„Důvodem je personální situace dětského oddělení a připravované investiční akce související se změnou dispozice nemocnice,“ vysvětluje Zetek, který působil rovněž jako ředitel mostecké nemocnice.

„Znám odborný názor primáře Biolka a v mnohém s ním souhlasím. Chápu argumenty opřené o úmysl hájit život dítěte, ale například průzkumy v Německu ukazují, že počet vražd novorozenců se po zavedení těchto zařízení nesnížil. Ostatně i v celé řadě vyspělých států, například v Kanadě, je opuštění novorozence trestným činem a touto optikou jsou boxy nepochybně mimo zákon,“ myslí si Zetek.

Umístění babyboxu v žatecké nemocnici by se do budoucna prý nebránil. Sám Jiří Biolek je proti jakémukoli dalšímu rozšiřování babyboxů. „Měly by splňovat velmi přísné normy týkající se technických parametrů stejně jako zdravotnické přístroje. Podle mých informací ale normy nesplňují,“ uvedl Biolek.