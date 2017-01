Nová linka v nemocnici vypere tuny prádla

Ústí nad Labem - Moderní automatická prací linka v ústecké nemocnici dokáže v jednom okamžiku prát až 780 kilogramů prádla najednou.

Skupinka žen přitáhne prádelní vozík. Rychle se na něj vrhne a podává jeden bílý povlak za druhým na podavač. Mechanika ho uchopí a protáhne žehlicí linkou, která nahradí tři staré mandly. Prádlo na druhé straně dopravník posílá další pracovnici, která ho skládá do komínků.

Linka je součástí moderní automatické prádelny. Ta se nachází v pavilonu „F" Masarykovy nemocnici v Ústí nad Labem. Jen loni zvládla vyprat 1235 tun nemocničního prádla.

POD VYSOKÝM TLAKEM

„Pracuji tu už osm let. S novou linkou je práce mnohem rychlejší. Jeden vozík s prádlem máme hotový do pěti minut. Nejprve nás ale museli proškolit," chlubí se od žehlicí linky Libuše Sydorová, jedna z pěti desítek zaměstnankyň nemocniční prádelny, která je v provozu 24 let.

Celá prací linka dokáže kromě praní ještě žehlit a mandlovat a pokrývá všech pět nemocnic Krajské zdravotní. „V podstatě pere tunel, složený ze třinácti komor. Každá má kapacitu na šedesát tun prádla. Tunel se kývá ze strany na stranu," popisuje Jiří Humpl, šéf prádelny.

Tubus se celý otočí jednou za čtyři minuty o 360 stupňů, při kývavém pohybu pouze o 270. Z tubusu prádlo putuje do vysokotlakého lisu, který presuje vodu s pracími prostředky do recyklační aparatury. „Tlak dosahuje až čtyřiceti barů," popisuje Jiří Humpl.

POSTUP JAKO DOMA

Postup je vlastně stejný jako v domácích podmínkách.To znamená, že ze ždímačky hromady prádla putují do sušičů a odtud na vyžehlení.

Prádelna mimo to obsahuje i menší bubnové pračky na pogumované prádlo. To v nemocnicích užívají třeba na operačních sálech, které nelze v obří prací lince prát, protože by se lepilo na stěny. Jinde zase skupina zaměstnankyň rovná oblečení na podavače automatických skládačů, jež ho srovnají kus za kusem podle jednoho vzoru.