Obec Telnice chce postavit nový chodník od Zeleného stromu

Ústí nad Labem - Pro seniory začala soutěž o nejlepší výtvarnou práci. Soutěžní výtvory do SEN-ART 2017 pro zájemce nad 60 let je možné doručit tajemnici Rady seniorů Ústí Lence Jaremové do budovy magistrátu na Lidickém náměstí do 30. srpna.