Odpočívadlo ve Vaňově je plné lejn a odpadků. Pomoci mají koše

Vaňov - Místní upozorňují, že odpočívadlo u silnice I/30 není na parkování kamionů vybaveno. Dosavadní úklid nestačí.

VELKÝ ÚKLID zažilo parkoviště ve Vaňově v dubnu.Foto: Magistrát města Ústí nad Labem

Odpadky, lejna, PET lahve. Tak to vypadá na odpočívadle pro kamiony ve Vaňově. Nepořádek po sobě zanechávají právě bezohlední řidiči kamionů, kteří si tady dělají přestávky. Místní lidé i kolemjdoucí turisté si na ně často stěžují. Ústecký magistrát o nápravě jednal s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD).

„Nikdo by tam neměl parkovat, je to soukromý pozemek, protože ten plácek na to není uzpůsoben. Také je tam pro nás dost důležitá zastávka MHD a autobusy v podstatě zajíždějí mezi kamiony. Nemluvě o tom, že tam není pořádný chodník," stěžuje si místní obyvatel Julius Bereš ze spolku Občané Vaňova.

Úklid odpočívadla provádí krajská Správa a údržba silnic Ústeckého kraje (SÚS). „Provádíme ho na objednávku dle smlouvy, kterou jsme podepsali s ŘSD. Původně jsme úklid dělali v rámci běžné údržby, ale to jsme museli dělat denně a bylo to finančně neúnosné. Je to o lidech, proč to dělají," řekl ředitel SÚS Jaroslav Tačner.

SLÍBILI ZÁKLADNÍ ÚKLID

O nepořádku hovoří i ústecký magistrát. Obrátil se proto na ŘSD, které je správcem silnice I/30, kde se odpočívadlo nachází. Ředitel ŘSD Jan Kroupa prý ústecké primátorce Věře Nechybové slíbil umístění košů, jejich vynášení i provádění základního úklidu.

„Správa ŘSD v Chomutově začala s přípravou podkladů pro výběrové řízení na dodavatele služeb umístění odpadkových košů a jejich vyvážení," uvedla primátorka Nechybová.

Právě ona a její náměstek Pavel Dufek sem v dubnu přijeli během velkého úklidu v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko. „Nestačili jsme se divit, jaký tam byl nepořádek. Nasbírali jsme 65 pytlů odpadků," připomněl náměstek Dufek.

Podle některých názorů by pomohlo, kdyby na dálnici D8 vyrostla chybějící odpočívadla. „Dálnice je obecně záležitostí ŘSD a kraj tu s budováním odpočívadel nepočítá," dodal Zdeněk Rytíř z kanceláře hejtmana. Nechystá se k tomu podle minulých prohlášení ani samo ŘSD.