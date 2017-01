Setkání s hejtmanem: Egypťané postavili rychleji pyramidy, než my jez na Labi

Ústí nad Labem - Dokončení dálnice D8, stavba jezu na Labi, železniční doprava, turistické spoje a další záležitosti spojené s dopravou, to jsou hlavní témata akce projektu Deníku s vámi s názvem Setkání s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem, které se konalo v Konferenčním sále hejtmanství Ústeckého kraje v pondělí 23. ledna od 12.00 hodin.

Významní zástupci měst a obcí a také z podnikatelské sféry našeho regionu přijali pozvání Michala Klímy, předsedy představenstva a generálního ředitele vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s. a šéfredaktora Deníku pro region severní Čechy Vladimíra Mayera na setkání s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem.

Komě hejtmana Oldřicha Bubeníčka se v diskuzním panelu představí i další pozvaní hosté – Jaroslav Komínek (náměstek hejtmana pro dopravu), Jaroslav Foldyna (poslanec a náměstek hejtmana) a Jaroslav Kubera (senátor a primátor Teplic).

Na akci přijalo pozvání přes šedesát hostů. Hlavními regionálními partnery setkání jsou: Ústecký kraj, skupina ČEZ, České dráhy, Palivový kombinát a Obec Tisá.

13.25 Vladimír Mayer končí oficiální část Setkání s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem a zve hosty na neformální občerstvení s možností další neoficiální diskuze. Náš on-line tím končí. Děkujeme vám za pozornost.

13.22 Slovo dostal také starosta Velemína Petr Křivánek. "Otevření dálnice D8 vnímáme v obci jako jednoznačné plus. Samozřejmě má to i druhou stranu mince. Motorest ve Velemíně opravdu skomírá, přitom je to významný zaměstanavatel v obci. Věříme, že majitel najde způsob, jak si klientelu ty 2 kilometry z dálnice znovu přitáhnout."

13.19 Radní Jaroslav Foldyna připomenul tristní stav tzv. Kozí dráhy Děčín - Oldřichov u Duchcova. "Chyba se stala na začátku milénia, kdy se přestala objednávat doprava na této trati. Nyní je trať v podstatě rozkradená. Neustále řešíme rozhodnutí, jestli se Kozí dráha opraví nebo ne." Radní také pochválil spolupráci se saskou stranou, tkerá vede k rozvoji turismu v Ústeckém kraji.

13.15 Radní Komínek připomenul loňské zavedení turistických vlaků na zrušených tratích. "Letos rozšiřujeme lodní turistické linky. Vloni jezdila jen z Ústí do Litoměřic, letos přibude i loď z Ústí do Hřenska."

13.10 Další příspěvek hejtmana Oldřicha Bubeníčka se týká obnovy tratě Lovosice - Radejčín, kterou poničil sesuv půdy. Připomenul, že ministerstvo dopravy nemělo vůbec zájem trať opravit. "Názor vedení kraje byl celou dobu stejný. Jedná se o důležitou trať, kterou je třeba opravit. Jsem rád, že se nám podařilo s ministrem Ťokem najít společnou řeč." Momentálně se zvažují dvě možné varianty opravy. Buď zbudování náspu a nebo pilířů. "Hovořilo se i o termínu zprovoznění, celou dobu přemýšlím, jaký termín to byl, ale opravdu si nemohu vzpomenout," usmál se hejtman.

13.05 Hovoří ředitel Palivového kobinátu Ústí nad Labem Petr Lenc. "Další zaplavování důlních území je momentálně více než aktuální. Zpracováváme návrh koncepčních řešení. Předpokládám, že materiál zpracujeme během prvního pololetí a následně konzultován s hejtmanem i starosty dotčených obcí."

13.04 Na předchozí příspěvek reagoval radní Komínek s tím, že kraj se snaží o rozumnou domluvu v případě uzavírek dálnice.

13.02 Slovo dostal starosta Tisé Jiří Jandásek. Připomněl, že při uzavření tunelů na dálnici D8, směřuje veškerá doprava přes Tisou. Apeloval na vedení kraje, aby zatlačilo na rychlé vybudování objízdných tras a projevil přání, aby nedocházelo k současnému uzavření všech tunelů na D8.

12.58 Hovoří Daniel Novák z Nadace ČEZ, který představuje projekty jeho organizace. Zejména pak tzv. oranžové přechody pro chodce. "Máme spuštěný nový cyklus žádostí na oranžové přechody. Žádat mohou obce do konce února a to do výše 120 tisíc korun na osvětlení přechodu."

12.55 Slovo dostal Ludvík Urban, místopředseda představenstva Českých drah, který zdůraznil probíhající modernizaci vozového parku. Dále hovořil o setkání k plánované vysokorychlostní železnici z Prahy do Berlina, která proběhla na Větruši. "Když půjde vše dobře, tak realizace začne za dvacet let. To je moc dlouho. Byl by to velký přínos nejen pro Ústecký kraj, ale pro celou republiku."

12.45 Jaroslav Foldyna se dále rozhovořil o problematice jezu na Labi. "Myslím si, že Egypťani dokázali rychleji postavit pyramidy, než my dokážeme postavit jednu stavbu, jez na Labi," pronesl s trpkostí.

12.40 Jaroslav Foldyna se věnoval stavbě dálnice D7 s tím, že jakékoliv termíny je předčasné zveřejnit.

12.33 Slovo se vrátilo hejtmanu Oldřichu Bubeníčkovi, který na úvod diskuze k téma doprava, vyzdvihl přínos dokončení dálnice D8. "Jenom musíme naučit i řidiče kamionů, aby u Lovosic přestali odbočovat na silnici kolem Labe do Ústí. Možná nemají aktualizovanou navigaci," posteskl si hejtman.

12.26 "Už to nikdy neudělám, že se napíšu na poslední místo kandidátky," navázal senátor Jaroslav Kubera na připomínku, že se dostal do krajského zastupitelstva z posledního místa kandidátky ODS. Hned ve druhé větě připomněl, že nic nemění na svém názoru, že zavedení instituce krajů, byl omyl. "Za tristní považuji počet komisí na krajském úřadě, to je zjevné plýtvání penězi," dodal Kubera s tím, že nechce jako opozice kritizovat každý krok vedení kraje.

12.21 Svůj úvodní projev přednesl náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek. "Kromě Českých drah nám na trati Most - Plzeň jezdí soukromý dopravce," doplnil informaci od hejtmana. Velmi pochválil spolupráci s organizací BESIP.

12.17 Slova se ujal náměstek hejtmana Jaroslav Foldyna. Porovnal Ústecký kraj s Moravskoslezským. "Máme složitější situaci v tom, že existuje rozdělení na pánevní a nepánevní oblasti s odlišnými potřebami."

12.16 "Náš kraj má bohužel největší procento výskytu onkologických onemocnění. Proto považuji za nejdůležitější v této oblasti je, že se podařilo zrekonstruovat a tak v podstatě zachránit Onkologické centrum V Podhájí v Ústí nad Labem. Nemalé investice šly i do druhého onkologického centra v Chomutově," uzavřel hejtman svůj úvodní příspěvek.

12.15 Další část příspěvku hejtmana se týká zdravotnictví. Zmínil připravované investice v zařízeních Krajské zdravotní, a. s. Ta spravuje pět nemocnic a je největším zaměstanavatelem v Ústeckém kraji. "Na rozdíl od jiných krajů, Ústecký nedoplácí na provoz nemocnic. Finance od kraje směrem do zdravotnictví jdou výhradně do investičních akcí."

12.13 Hejtman dále zmínil stav komunikací a slíbil, že se v tomto volebním období zaměří více na opravu mostů, včetně Benešova mostu v Ústí nad Labem či mostu ve Štětí.

12.12 "Po kraji jezdí flotila zelených moderních autobusů a až na dva posilové spoje také flotila nových železničních souprav," uvedl hejtman k veřejné dopravě.

12.11 "Všichni, jak tady sedíme, máme zájem na tom, aby kraj prosperoval," zahájil svoji úvodní řeč hejtman Oldřich Bubeníček.

12.10 Vladimír Mayer představil účastníky panelové diskuze a připomenul volební výsledky podzimních krajských voleb.

12.05 "Náš Deník jsou noviny, které jsou nezávislé, neslouží žádné politické straně," uvedl Michal Klíma. Kromě médií představil také projekt Setkání s hejtmanem, který postupně probíhá ve všech krajích.

12.00 Šéfredaktor pro Severní Čechy Vladimír Mayer krátce uvítal přítomné a předal slovo Michalu Klímovi, generálnímu řediteli vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

11.55 Všichni účastníci panelové diskuze jsou již v sále.

11.50 Přední řady Konferenčního sálu jsou zcela zaplněné pozvanými hosty.

11.37 Do sálu dorazil primátor Teplic a senátor Jaroslav Kubera. Jako první z pozvaných pro panelovou diskuzi.

11.35 Program začne přesně ve 12.00.

11.30 Do Konferečního sálu hejtmanství Ústeckého kraje začínají přicházet první hosté. Jako vůbec první dorazil starosta obce Dolní Zálezly Miroslav Suchý.

