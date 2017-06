Opilci obtěžují v parku. Navzdory zákazu pití

Ústí nad Labem - Ústečané pijící alkohol na ulici pokuty platit nechtějí a jejich vykázání nestačí.

Strážníci našli silně opilého muže.Foto: Městská policie Ústí nad Labem

Podnapilá individua znepříjemňují lidem v Ústí život. Například v parčíku před krajským soudem na Střekově. Vedou oplzlé řeči, obtěžují kolemjdoucí, močí všude, kde je napadne. Navzdory vyhlášce zakazující popíjení alkoholu na veřejnosti. A lidé se potýkají i s novým problémem po kuřácích zůstává nepořádek před bary a restauracemi.

S DĚTMI TAM NEJDE

„Každou chvíli tam na mne pokřikuje nějaký houmlesák s flaškou v ruce. Je mi fuk, jestli ji má v pytlíku, výsledek je stejný. Nemůžu si s dětmi v parku sednout, jelikož nevím, jestli tam některý nebude," stěžuje si třeba Markéta Krákorová ze Střekova.

Zdejší starostka Eva Outlá uvedla, že problém řeší s městskou policií. „Je to takový evergreen. Když je poblíž strážník, většinou si ti opilci nic nedovolí. Nevím, jaké trvalé řešení vymyslet. Co se močení týká, mohly by pomoci veřejné záchodky pod mostem, ale jestli tam budou všechna ta individua chodit, těžko říci," poznamenala.

Zástupce ředitele městské policie Jan Novotný potvrdil, že s opilci na ulicích se strážníci setkávají téměř denně. „Posíláme to rovnou přestupkové komisi. Tahle individua většinou tvrdí, že na pokutu nemají. Normální lidi zákaz pití alkoholu na ulici dodržují. Ještě se nám nepovedlo chytit s otevřenou flaškou v ruce někoho takového," popsal Novotný.

Opilcům strážníci zkouší domluvit a vykázat je. Když pochopí, je klid, pokud ne, končí to přestupkovým řízením před komisí. Marný boj ale vyvolává otázky, zda je městská vyhláška o zákazu požívání alkoholu na veřejnosti účinná.

„Jaký je rozdíl v tom, jestli budu pít alkohol z flašky, nebo z flašky, kterou jsem si šoupl do papírového pytlíku? Pořád budu pít alkohol. Prašť jak uhoď," myslí si Ústečan Pavel Příba.

DĚLALI NEPOŘÁDEK

Vyhláška o pití alkoholu ovšem vznikla i kvůli tomu, že se opilí lidé stahovali k malým večerkám na sídlištích. Tam pak dělali nepořádek.

„Lidé si na to hodně stěžovali a ani se jim nedivím. Na Severní Terase jsme to vztáhli na celé území obvodu, aby se nestahovali do parků. Je na městské policii, aby konala, vykázala je nebo předala přestupek ke komisi. I kdyby ty pokuty nevymohli, je to represe a když už nic, alespoň jim to pořádně znepříjemníme," prohlásil náměstek primátorky Pavel Dufek.

S platností protikuřáckého zákona se ovšem objevil jiný problém. Lidé nadávají na haldy špačků z cigaret povalujících se u hospod, které nemají předzahrádky. „Musíme se kvůli tomu poradit s právníky, jaké máme možnosti," dodal Dufek.