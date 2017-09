Oprava jeslí je na dosah, děti v nich už nebudou

Střekov - Opuštěnou budovu jeslí na Střekově by obvod rád využil pro fitness i kavárnu. Primátorka preferuje zázemí pro předškoláky.

Dětský smích byl odtud slyšet naposledy někdy před revolucí. Dnes je na vybydlené jesle na Kamenném vrchu na Střekově už jen smutný pohled.

POTŘEBNÉ MILIONY V KASE NEMAJÍ

„Střídali se v nich rozliční nájemníci. Od začátku roku 2014 jsou jesle zavřené a chátrají,“ připomíná místostarosta Střekova Stanislav Dunaj.

Obvod teď po letech hodlá do budovy vrátit život. Potřebných 9 milionů na opravu ale v kase nemá, a tak chce využít dotaci ministerstva životního prostředí. Čas ovšem kvapí. Termín pro podání žádosti o dotaci je do konce září. Starostka Střekova Eva Outlá od ústeckých radních ještě nedostala plnou moc, aby mohla dokumenty na ministerstvo poslat.

„Střekovská radnice nemá ve svém rozpočtu tuto finanční akci schválenou, chybí i informace o předfinancování projektu, což musí orgány obvodu schválit. Nechceme Střekovu házet klacky pod nohy, ale potřebujeme garanci,“ říká primátorka Věra Nechybová. Materiál dle Outlé ale veškeré požadavky splňuje.

ROZEPŘE POKRAČUJÍ

„Informace, které chce magistrát k plné moci doplnit, v materiálu byly. V naší radě budeme mít informativní materiál, jaké zdroje máme k dispozici. Jde nám hlavně o to stihnout podat žádost,“ říká Outlá.

Rozepři mezi sebou vede magistrát a obvod nejen v administrativní rovině, ale také kvůli samotnému využití jeslí. Skotačení dětí pod dohledem učitelek se sem totiž už nevrátí. Nově tady má sídlit lékař, fitness, knihovna i kavárna.

„Opakovaně jsme prosili paní starostku, aby to zvážila. V horizontu čtyř let budeme mít problém umístit tisícovku dětí do předškolního vzdělávání,“ uvedla Nechybová. Podle Outlé ale na Střekově jsou jiné prostory. „Vhodná je vila bývalé psychologické poradny i objekt zvláštní školy u ulici Karla IV.,“ dodala starostka.