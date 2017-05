Oprava zavalené trati u Dobkoviček se komplikuje

Ústecký kraj - Most nebo obnova poškozeného násypu trati? Obě varianty zvažuje Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) kvůli obnově trati mezi Lovosicemi a Radejčínem.

TRAŤ mezi Řetenicemi a Lovosicemi poškodil v roce 2013 sesuv půdy. Vlakovou dopravu nahradily autobusy. Foto: Deník/Karel Pech

Před čtyřmi lety ji poničil masivní sesuv u Dobkoviček spolu s tehdy rozestavěnou dálnicí D8. Železnici ale teď ohrožují i další nestabilní místa.

SŽDC předpokládá, že nejvhodnější variantu vybere během příštího měsíce. „Ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Českou geologickou službou obě možnosti vyhodnocujeme s ohledem na nestabilní území, místní poměry a v neposlední řadě i na zprovozněnou dálnici D8," informoval Marek Illiaš ze SŽDC.

KRAJ TRAŤ ZRUŠIT NECHCE

Záměr projektu by měla do konce roku schválit Centrální komise ministerstva dopravy a oprava snad začne příští rok. Jenže to komplikují i další minimálně tři nestabilní místa mimo lokalitu sesuvu. Všechna v zářezu svahu Kubačky.

Proto SŽDC musí ještě provést geotechnický průzkum širšího okolí. Potřebuje totiž získat informace o místních geologických poměrech, aby mohla vybrat technické řešení, jež zajistí maximální stabilitu železnice v geologicky nestálém Českém středohoří. Spolupracuje na tom s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), které poskytlo výsledky svých geologických vrtů a data z dlouhodobého sledování.

Prozatím v úseku z Lovosic do Radejčína u Řehlovic jezdí místo vlaků autobusy. Podle náměstka hejtmana Ústeckého kraje Jaroslava Komínka jsou ale obavy ze zrušení trati zbytečné.

„Naopak. Máme zde objednanou dopravu v dlouhodobém závazku a plánu obslužnosti. Jednali jsme o její obnově a nebudeme souhlasit, pokud ji nebudou chtít rekonstruovat. Rušit poměrně využívanou trať je hloupé. Je to, jako bychom přestali opravovat důležité silnice a začali je rušit," glosoval náměstek hejtmana.

Na druhou stranu, Josef Macháček, starosta Řehlovic na Ústecku, má za to, že by jim zrušení tohoto úseku zas tolik nevadilo. „Místní to příliš nevyužívají, spíš turisté," podotkl.