Opuštěné jesle jako fitness? Město preferuje školku

Ústí nad Labem - Zchátralý objekt bývalých jeslí na Střekově má šanci na restart.

Na bývalé jesle na Kamenném Vrchu na Střekově není pěkný pohled. Opuštěná budova je zavřená, pomalu chátrá a stala se i cílem bezdomovců. Střekovská radnice teď usiluje o její opravu a oživení.

NÁJEMNÍKŮM SE NEDAŘILO

Jesle tu fungovaly do roku 1989, od poloviny 90. let se ale v objektu střídali rozliční nájemníci. „Bylo zde zázemí pro chráněné dílny, naposledy jídelna. Nájemníkům se však nedařilo a objekt postupně opouštěli. Od začátku roku 2014 je zavřený a chátrá,“ připomněl místostarosta Střekova Stanislav Dunaj.

Objekt by nově měl fungovat jako centrum s lékařem či kavárnou pro občany sídliště. Podle starostky Střekova Evy Outlé je téměř jisté, že zde bude také městská knihovna.

„Obyvatelé sídliště Kamenný Vrch nikdy neměli v blízkosti dětského lékaře. Nejbližší byl na Novosedlickém náměstí, proto záměr počítá i s otevřením ordinace. Dále uvažujeme o provozu kavárny, fitness centra, zázemí zde může najít komunitní škola,“ podotkla Outlá.

Na rekonstrukci budovy ale obvod nemá peníze, proto hodlá využít dotaci. Žádost chce podat v rámci výzvy ministerstva životního prostředí.

„K podání žádosti je nicméně nutné získat ještě plnou moc pro starostku obvodu. Tu může udělit pouze rada města Ústí,“ sdělilo vedení obvodu v tiskové zprávě, jež zmiňuje i skutečnost, že v minulosti rada v čele s primátorkou a střekovskou zastupitelkou Věrou Nechybovou zplnomocnění současné střekovské starostky neschválila.

„Bylo to u žádosti o dotaci na územní studie pro Střekov. Dříve ale starostové obvodů zplnomocnění získávali, a to dokonce neomezené na jakoukoliv akci. Nabízí se tak podezření, že vedení města záměrně blokuje projekty svých obvodů, protože obvody vedou zastupitelé z opozice, se kterými vedení města nevychází,“ pokračuje zpráva.

NENÍ TO O STRANÁCH

Primátorka Věra Nechybová to však odmítá. „Není to o stranách, ale o lidech. My se umíme dohodnout s každým, a pokud je to v zájmu občanů, tak to určitě budeme podporovat. Paní starostka mi pouze ústně sdělila, že mají zájem se do výzvy přihlásit. Nebyla nám doručena žádná oficiální žádost, projekt, záměr nebo rozpočet. Obvod přitom vydává tiskovou zprávu, aniž by nás informoval. To se nedělá,“ reagovala primátorka.

Jak dále podotkla, ministerská výzva běží od dubna letošního roku a termín ukončení příjmu žádostí připadá na listopad.

„Střekovská radnice opět není připravena. Nemají projekt, stavební povolení, územní rozhodnutí. Nabízíme Střekovu pomoc, náš personál na magistrátu,“ poznamenala primátorka, která si ovšem myslí, že by se budova dala využít pro mateřskou školu jeselského režimu.

„Je potřeba zaměřit se na změnu legislativy v oblasti předškolního vzdělávání, umisťování dvouletých dětí do mateřinek totiž bude problém. Kapacita našich školek možná nebude stačit. Žádali jsme proto vedení Střekova, zda by nemohlo přehodnotit plán využití budovy,“ dodala primátorka.