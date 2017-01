Ostuda: Z opravené rozhledny už opadává omítka!

Děčínský Sněžník – Jen několik týdnů po opravě budou muset zřejmě znovu na sněžnickou rozhlednu dělníci. Čerstvě opravená omítka vnitřních zdí totiž začala ve velkém opadávat. Není to ale vina vandalů, za problémem zřejmě stojí špatně odvedená práce.

Zimní Sněžník.Foto: Archiv NP

Mapy na zdech, na několika místech již odpadlá omítka. Tak vypadá vnitřek rozhledny na Sněžníku krátce po skončení nákladné rekonstrukce, kterou nechalo město Jílové udělat loni. Kvůli rozsáhlé rekonstrukci byla navíc rozhledna celé léto v hlavní turistické sezóně zavřená, návštěvníci sem mohli vyrazit až na konci roku.

„Na rozhledně jsme pořídili fotodokumentaci a předali ji zhotoviteli. Samozřejmě budeme v této souvislosti uplatňovat reklamaci. Předpokládám, že naše reklamace bude uznaná a vše bude opravené," říká jílovský starosta Miroslav Kalvas s tím, že je otázkou, kde vznikl problém. Zda do věže zateklo, nebo například nepřilnula směs omítky pevně ke kamennému podkladu.

Omítka opadává na několika na sobě nezávislých místech u schodiště vedoucího na vyhlídkový ochoz. Kamennou věž dlouhodobě trápí vlhkost.

„Nyní je na stavební firmě, kdy svolá schůzku. Co je příčinou opadávání omítky, zatím přesně nevíme. Rozhlednu bude muset navštívit projektant, aby situaci zhodnotil a rozhodl o dalším postupu," vysvětluje vedoucí odboru správy majetku města a životního prostředí Libor Teplan s tím, že bude jílovská radnice trvat na tom, že je to chyba při realizaci oprav.

„Já o tom zatím nic nevím, zatím není žádný podnět. Samozřejmě se tam může něco vyskytnout, i vzhledem k tomu kde ta rozhledna stojí. Pokud nějaký takový podnět přijde, tak se jím samozřejmě budeme zabývat," říká Ladislav Kudr ze stavební firmy SaM Děčín, která měla opravy na starosti.

Opravy vyšly na přibližně dva a tři čtvrtě milionu korun, což byla jedna z největších loňských investic v Jílovém.

Loňské opravy navázaly na první etapu. Během té byla opravena podesta rozhledny. Na podzim roku 2014 bylo nutné podestu odizolovat, aby ji neničila voda, která zároveň vzlínala i do věže.

A právě voda vzlínající pískovcovými kameny, ze kterých je věž postavena, byla jedním z důvodů, proč musí jílovská radnice udělat i druhou etapu rekonstrukce více než 150 let staré rozhledny.

Původně se přitom druhá etapa rekonstrukce rozhledny měla uskutečnit již loni. Tehdy ale dala jílovská radnice přednost opravám a zateplení školy. Kromě toho loni Jílové investovalo několik milionů do opravy střechy zámku.

Rozhledna na Děčínském Sněžníku patří k nejstarším svého druhu u nás. Předloni oslavila 150 let své existence, a to i přesto, že jí i hrozil odstřel.

Poslední velkou opravou prošla rozhledna na počátku 90. let minulého století, kdy se podařilo Jílovému sehnat potřebné dva miliony korun na její opravu.

Při rekonstrukci byla celá rozhledna stažena ocelovými sponami a vruty. Kolem věže muselo být také postaveno lešení. Oprava se ale podařila tak, že to na jejím vzhledu není patrné. Byl také rozebrán a znovu složen ochoz věže. Sněžník patří mezi oblíbené turistické cíle.