Pacientka s meningokokem je v mimořádně vážném stavu

Ústí nad Labem – Stav mladé sportovkyně z Oseka, která je hospitalizovaná s meningokokovým onemocněním na Infekčním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, se nelepší.

Ilustrační fotoFoto: čtk

„Její současný zdravotní stav je mimořádně vážný, vyžaduje intenzivní péči s podporou životních funkcí. Pacientka je momentálně stabilizovaná," uvedl mluvčí nemocnice Jiří Vondra. Mladou ženu přijali 12. dubna, hygienici následně udělali opatření v její rodině.

Podle informací Deníku převezli mladou sportovkyni z Oseka do Ústí na JIP infekčního oddělení z teplické nemocnice, když se ze dne na den měl zhoršit její zdravotní stav po hospitalizaci na místní neurologii. Kromě dalších zdravotních problémů včetně horečky si měla stěžovat na brnění a omezenou hybnost nohou.

Na dolních končetinách se zároveň začaly objevovat fleky, což je jeden z příznaků právě tohoto nebezpečného onemocnění meningokokem.

Nebezpečný meningokok řádí v Ústeckém kraji už několik let. V roce 2008 podlehl v ústecké nemocnici tříletý chlapec. V roce 2009 zemřela na stejné onemocnění v mostecké nemocnici dívka.

V roce 2011 podlehl zákeřné meningitidě jedenáctiměsíční chlapec z Jablonecka. Další oběť si onemocnění vyžádalo letos v březnu, kdy v ústecké Masarykově nemocnici podlehla meningokoku typu C čtyřletá pacientka.

MeningokokK velmi obávaným bakteriálním onemocněním patří meningokok, který se šíří mezi lidmi a jediným zdrojem nákazy je člověk. Nejrizikovější skupinu tvoří děti předškolního věku a mladiství, spadající do věkové skupiny 15 – 20 let. Onemocnění nejčastěji postihuje osoby, které se doposud těšily velmi dobrému zdravotnímu stavu. Nebezpečné bakterie přežívají nejčastěji v nosohltanu zdravého jedince, který se stává bacilonosičem a života nebezpečné bakterie přenáší na ostatní lidi. Meningokok, jako samostatná bakterie, není schopen přežít v ovzduší déle než několik vteřin, tudíž jedinou možnou příčinou šíření onemocnění je velmi blízký kontakt s bacilonosičem. Bakterie se z bacilonosiče na zdravého člověka přenáší kapénkovou formou, nejčastěji líbáním, kýcháním a kašlem.

Meningokokovému onemocnění typu A, B, C, W-135, Y můžeme předejít očkováním, které je možné provést již u dětí od dvou měsíců jejich věku. K dalším preventivním opatřením, bez garance výsledků, patří vyhýbání se uzavřeným a zakouřeným místnostem, dodržování zdravého životního stylu, konzumace zdravé stravy, dostatečný přísun vitamínů a pobyt na čerstvém vzduchu.

K prvotním příznakům onemocnění patří vysoká tělesná teplota, bolesti hlavy, v některých případech dochází i ke zvracení. Stav pacienta se může během několika málo minut proměnit v nevysvětlitelnou formu únavy, která vede k silné ospalosti, malátnosti a fyzického vyčerpání.

První příznaky se objeví zčista jasna, rychle se zhoršujícímu zdravotnímu stavu nepředcházely žádné projevy, které by mohly upozornit na blížící se událost. Pokud nemoc u člověka vypukne je velmi důležité začít s její léčbou v co nejzazším možném termínu. Včasnou léčbou lze předejít případným následkům smrti nebo zamezení těžkosti rozšířeného stupně trvalých následků. Zdroj: meningokok.cz