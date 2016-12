Paní Zenona by chtěla vidět rozkvetlou Prahu

Wroclav - V neděli tahle moudrá paní bude slavit v daleké Wroclawi narozeniny. Věk neprozradím, to se přeci nedělá.

Zenona Jezierska – Gus.Foto: Miroslav Vlach

Náhoda nás svedla dohromady a já jsem nemohl jinak, než ji zařadit do projektu Plním si své sny. Doslova svýma rukama pomáhala stavět své město a ráda o něm vypráví. Jmenuje se Zenona Jezierska – Gus, fandí mladým lidem a ráda by se podívala do Prahy.

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ

Potkal jsem ji v rámci výletu na vánoční trhy do polské Wroclavi. Doprovázela ji vnučka a obě mi chtěly ukázat své město. Hodně se mluvilo o Vánocích, zajímaly mě jejich tradice a případné rozdíly. „Polsko je velká zem a Vánoce se slaví na různých místech různým způsobem. Ježíšek není v prosinci jediný posel pohody a rozjímání, hodně je v oblibě Mikuláš, Gwiazdor, Sniežynka a Aniolek," vysvětluje pohledná dáma s tím, že poláci vánoční pečivo nepečou jako v Čechách, ale na stromečku sladkosti jsou.

„Slavnostní večeři zahajuje polský boršč, u stolu musí být vždy jedna židle volná pro případného hosta, nabídka se skládá z dvanácti různých pokrmů, hlavní chod je ryba," říká paní Zenona a hned pokračuje dál.

AKTIVNÍ SENIORKA

„Nemyslete si, že sedím jenom doma. Mám několik kamarádek stejného věku, hrajeme bridge, zdokonaluji se v němčině, máme rády hlavolamy a pivo. Miluji historickou část města, jako školačka jsem místo tělocviku chodila čistit cihly. Neumíte si představit, jak to tady vypadalo po válce," tak trochu zpomalí tempo, v očích má slzy.

„Doslova kousek po kousku se opravovaly kostely, mosty, čistila Odra, stavěly silnice. Střed města Němci zcela zlikvidovali, vybudovali tam provizorní letiště. To se prostě nedá zapomenout. Krysy byly větší než kočka, všude byl hlad a smutek," popisuje situaci bývalá ekonomka.

NEJVÍC TURISTŮ JE Z ČECH

Vnučka krátce zabrousí na internet, chytrý mobil je skutečně zdatný pomocník. Doporučuje mi několik míst z dávné historie a babička vysvětluje.

„Nejvíc turistů je z Čech, většinou se zajímají o Ostrov Tumsky, radnici, kostely, botanickou zahradu. Nejen děti hledají šikovné skřítky. Moc zajímavá je panorama Raclawická, kde je na ohromném plátně vykreslena bitva mezi polskými povstalci a Rusy. Každý školák zná jméno polského hrdiny generála Tadeuše Košciuszkeho. Hned vedle je památník obětem katyňského masakru, to bych raději nekomentovala," pokračuje ochotně a vrací se k Vánocům.

NECHYBÍ ČESKÁ PIVNICE

„Škoda, že není sníh. To je všechno kolem pohádkově čisté. Já už moc ven nechodím, ale k vánočnímu stromku se podívám. Máme tu i českou pivnici a zájem je značný. Jezdila jsem do Pardubic na rehabilitaci, Ústí neznám, do Prahy bych se ráda podívala. To je můj velký sen," končí krátký rozhovor Zenona Jezierska – Gus.

Připomínala mi maminku. Do Ústí ji určitě pozvu, Praha je už kousek. Hezké Vánoce do Wroclawi! (vla)