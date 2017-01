Pavel Dufek: Zvažuji podpořit i dětský domov na Severní Terase

Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ - Náměstek primátorky a místostarosta Severní Terasy Pavel Dufek se před Vánoci objevil v článku Ústeckého deníku ohledně finančních darů školákům v Ústí.

Náměstek primátorky a místostarosta Severní Terasy Pavel Dufek.Foto: Deník/Karel Pech

Proti některým publikovaným informacím se ohradil, a proto je v následujícím rozhovoru uvádíme na pravou míru. Článek si přečtěte zde: Sliby chyby. Náměstek Dufek dary nedává, děti „utřely nudli"

Jak časově a pracovně náročné jsou funkce místostarosty a uvolněného náměstka, které zastáváte? Kolik hodin běžně pracujete?

Náročné časově samozřejmě jsou. Nepočítám, jestli jsem v práci 8, 5 nebo 12 hodin. Jsem zvyklý ze soukromého sektoru být v práci tak dlouho, jak je potřeba. Jsem zvyklý pracovat i více než 12 hodin denně včetně víkendů. Snažím se obě dvě funkce zvládat tak, abych je nešidil. Co se týká Severní Terasy, tam je radost pracovat, a to jak s kolegy v radě, tak s úředníky. Za dva roky se nám podařila spousta práce jako úpravy chodníků či vybudování dětských hřišť.

Co práce na magistrátu?

Na magistrátu je práce těžší, zahrnuje celé město. Práci náměstka ale nešidím. Na příštím zastupitelstvu předložím návrh na odkup domů v ulici Na Nivách od dědice J. Horského. Při jednání s jeho právníky se mi podařilo snížit cenu z původních 3 milionů na současných 400 tisíc korun. Již třikrát jednala pracovní skupina pro regulaci reklamy. První klauzurní práci studentů grafického designu FUD UJEP „Směsný není směšný. Třiďme lépe" se nám již podařilo uvést do praxe, další ze studentských projektů chceme realizovat do konce pololetí.

Jak trávíte volný čas?

Nejvíce mého času vyplňuje práce, ve volných chvílích, které mám, se snažím sportovat. Je potřeba se hýbat. O víkendech se snažím věnovat rodině a svým přátelům a v neposlední řadě jsem si pořídil ještě jeden koníček, a to kombinované vysokoškolské studium na ústecké univerzitě, kde si prohlubuji své znalosti a vědomosti studiem regionálního rozvoje a veřejné správy. Jsem ve druhém ročníku a již se musím zamýšlet nad tématem bakalářské práce.

Jak jde zkouškové období?

Jde to těžce, ale zatím jsem všechny dosavadní zkoušky absolvoval úspěšně.

Na veřejném zastupitelstvu v roce 2015 jste přislíbil pravidelné dary, které budou procházet radou. Proč se tak pravidelně nedělo a změní se něco v tomto ohledu?

Pravidelně je relativní pojem. Řekl jsem, že chci podpořit děti na Severní Terase. Dělám to dobrovolně, protože jsem přesvědčený, že jde o správnou věc. Nechci si nikde dělat PR nebo předvolební kampaň. Budu podporovat i dál zajímavé lidi.

Proč váš osobní dar žákům na ZŠ Stříbrnická neprošel radou města?

Pokud budu podporovat věc, která bude muset projít příspěvkovou organizací, tak ta radou projde. Pokud půjde o dar přímo konkrétnímu člověku, ten radou procházet nemusí. Jsou to mé osobní dary. V tomto případě tedy neprošel radou města, protože to byl dar přímo dětem, prvňáčkům, kteří přišli 1. září 2016 poprvé do ZŠ Stříbrnická. Přišel jsem je vítat a nechtěl jsem přijít s prázdnýma rukama. Podařilo se mi vybrat zajímavé dárky pastelky a knížku, která je velmi interaktivní, podporuje v dětech představivost a tvůrčí práci. A to byl právě ten dar, který jste ve svém článku zpochybnili.

Existuje tedy nějaká darovací smlouva, třeba s rodiči žáků?

Darovací smlouva není, pokud bych sepisoval smlouvu s jednotlivými rodiči, tak bych měl potřebu si tuto částku odepsat ze svých daní. Tuto potřebu ale nemám.

Máte již vytipované nějaké další školy, kam budete dávat v budoucnu další dary, nebo to bude pouze ZŠ Stříbrnická?

Připravuji si varianty, kam peníze dát. Určitě to nebude tak, že bych se zaměřil pouze na jednu školu nebo školku. Zvažuji i podporu Dětského domova Severní Terasa.

Jak jako politik, tedy osoba veřejně činná, přistupujete k uživatelské ochraně a bezpečnosti při používání sociálních sítí? Na internetu se objevily vaše fotky, jako například fotka automobilu či ta, jak stojíte před cedulí s nápisem VIP pláž.

Nikdy jsem neměl co skrývat. Nicméně přiznávám, že jsem k sociálním sítím přistoupil trochu laxnějším způsobem a profily jsem si nezabezpečil a nechal je otevřené. Na sociální sítě chodím jenom velmi málo, aktivně je nevyužívám. Komunikuji tam se svými přáteli a i pro ně byly tedy určené některé zmíněné fotky. Po zkušenostech, mimo jiné i kvůli článku, který vyšel v Ústeckém deníku, jsem přistoupil k zabezpečení stránek. A už si budu dávat velký pozor, co kde budu zveřejňovat. Fotka VIP pláž byla myšlena ironicky. Vzápětí jsem dal na svůj profil i druhou fotografii, kde je samotná pláž vyfocená. Byla malinká, samý kámen, návštěvníci tam nechodili a nikdo na ní nebyl. Co se týká auta, jde o vůz, který se mi líbil, a proto jsem si ho vyfotil. Nejde tedy o mé auto.