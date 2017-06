Pět měsíců do voleb: Strany v Ústeckém kraji už mají o lídrech jasno. Revoluce se nekoná

Ústecký kraj /ANKETA/ – Zapomeňte na nové, neokoukané tváře v čele volebních kandidátek. Již za necelých pět měsíců vypuknou volby do Poslanecké sněmovny – a politické strany a hnutí v Ústeckém kraji sázejí na ostřílené politické matadory.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Vladimír Šťastný

ANO

Stejně jako před čtyřmi lety, tak i letos povede do volebního klání hnutí ANO v Ústeckém kraji Richard Brabec, který se po minulých volbách stal ministrem životního prostředí. A tím vydržel zatím celé volební období.



„Na volebním programu pracujeme,“ řekl Deníku Brabec stručně.

ČSSD

Změna na první příčce nenastala ani u sociálních demokratů. Stejně jako do minulých sněmovních i krajských voleb je povede poslanec a náměstek hejtmana Jaroslav Foldyna z Děčína.



„Tématem číslo jedna, které máme společné s odbory, je konec levné práce. Tedy aby se lidem vyplatilo pracovat,“ představuje hlavní volební heslo sociálních demokratů pro letošní volby Foldyna.



Foldyna, který působí také jako děčínský zastupitel, očekává volební výsledek okolo dvaceti procent. „Tedy takový, aby sociální demokracie byla neopomenutelná při sestavování funkční vlády,“ dodává Foldyna.

LIDOVCI A STAN

Při letošních parlamentních volbách se poprvé představí koalice lidovců a Starostů. Ti v minulých letech kandidovali spolu s TOP 09, letos se rozhodli pro koalici s lidovci.



Aby byli úspěšní, musí překonat volební výsledek deset procent. „Lídrem kandidátky bude místostarosta Litvínova Milan Šťovíček, kompletní kandidátku budeme mít v polovině června,“ řekl Deníku tajemník Starostů a nezávislých v Ústeckém kraji Radek Lekner.



Na této kandidátce ale nebudou jen politici od lidovců a Starostů a nezávislých. Podle Leknera chtějí zapojit i lidi z některých regionálních hnutí. „Chceme tak vytvořit silnou kandidátku,“ dodává Radek Lekner.

KSČM

V čele komunistické kandidátky stane Hana Aulická Jírovcová. Tato mladá politička byla před čtyřmi lety na druhém místě kandidátky komunistů. V konečném účtování ji přeskočil Josef Šenfeld z Hoštky na Litoměřicku, který bude letos na sedmém místě kandidátky.

Volby do Poslanecké sněmovnySněmovní volby se uskuteční 20. a 21. října. Stejně jako v jiných letech, tak i letos bude možné hlasovat v pátek 20. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. října od 8 do 14 hodin. Politické strany a hnutí nyní mají čas na přípravu kandidátek, ty musejí podat nejpozději do 15. srpna. Teprve po tomto datu bude jasné, které strany a v kterých krajích budou opravdu kandidovat. Následně má krajský úřad sedm dnů na přezkoumání kandidátek, které je možné doplňovat, případně prohazovat pořadí do 21. srpna. V pátek 1. září vydá krajský úřad rozhodnutí o registraci kandidátních listin. Na konci září se poprvé sejdou okrskové volební komise, do nichž mohou kandidující strany a hnutí vyslat své zástupce. Od čtvrtka 5. října budou obce moci vydávat voličské průkazy voličům, kteří nebudou volit v místě trvalého bydliště. Posledním dnem, kdy budou úřady přijímat žádosti o vydání voličského průkazu, je pátek 13. října.

ODS

Nováčkem mezi lídry je litoměřický místostarosta Karel Krejza, který se pro podzimní volby postaví do čela kandidátky občanských demokratů.



„Ústecký kraje je specifický sociálním složením obyvatelstva. To je problém, který se nepodařilo vyřešit od konce války po odsunu sudetských Němců. Navíc jsou v něm velké rozdíly od doslova tragických poměrů s vyloučenými lokalitami a vylidněným venkovem,“ upozorňuje na jeden z největších problémů Ústeckého kraje Krejza, který by chtěl i v případě podzimního úspěchu zůstat ve vedení Litoměřic.

TOP 09

Další zkušený lídr bude stát v čele kandidátky TOP 09. Stejně jako před čtyřmi lety ji totiž v Ústeckém kraji povede Michal Kučera z Loun.



„Zkusíme zabojovat o dva poslance, to znamená získat přibližně okolo deseti procent hlasů,“ říká Michal Kučera s tím, že by v celostátním měřítku chtěl obhájit výsledky z minulých voleb.

