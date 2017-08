Petice bojuje za levné parkování na bývalém autobusáku

Ústí nad Labem - Od 1. září zaparkují na bývalém autobusáku v Ústí pouze řidiči s parkovací kartou. Ta vyjde měsíčně na 800 korun.

Levné, dostupné, a hlavně přímo v srdci města. To jsou podle řidičů výhody parkování v prostoru bývalého autobusového nádraží v Ústí. Hodina stání tady vyjde na 10 korun a parkoviště pojme více než 160 aut.

PARKOVIŠTĚ POHLÍDÁ AUTOMAT

Podle Michala Jergla, předsedy představenstva společnosti BUS.COM, které areál patří, ovšem čeká na řidiče už od příštího týdne změna.

„Od 1. září bude parkování možné pouze s platnou parkovací kartou,“ říká Michal Jergl. Objednání karet v Ústí zařizuje za BUS.COM Andrea Staňková. „Měsíční parkování vyjde na 800 korun s DPH, rok pak na 9600 korun s DPH,“ podotýká Staňková.

Areál tak bude přístupný pouze pro držitele karty, kteří budou mít uzavřenou nájemní smlouvu. Na parkoviště se dostanou 24 hodin denně přes automat. Změna se řidičům nelíbí, proto už sepisují na vrátnici petici.

Pod petiční archy žádající zachování stávajících podmínek se podepsalo už téměř tisíc lidí „Centrum města bývá každý den dost zasekané a najít prázdné místo je téměř nadlidský úkol. Když si jedu něco na půl hodiny vyřídit třeba na úřad, nechávám auto tady. Tenhle krok se mi rozhodně nelíbí,“ řekl řidič Petr, jeden z parkujících.

Podle spekulací zdejších řidičů stojí za změnou parkovacích podmínek spor mezi magistrátem a společností BUS.COM. Radní totiž před nedávnem přišli s nápadem, že by v Ústí rádi vybudovali moderní terminál podobný tomu, jaký mají v Litoměřicích.

„Několik terminálů, parkoviště, zázemí včetně bufetu. Takové nádraží by bylo super,“ podotkl už dříve náměstek Jiří Madar. Město už vytipovalo i několik míst.

DOPIS BEZ REAKCE

Společnost BUS.COM nelenila a radním už v únoru nabídla, aby si město koupilo právě areál bývalého autobusového nádraží. Cena se pohybovala v rozmezí od 160 do 200 milionů korun.

„Dne 21. února 2017 jsme zaslali vedení města dopis, na který jsme dosud neobdrželi žádnou oficiální reakci,“ podotýká nyní Jergl.

V dubnu se bod prodeje dostal i na jednání zastupitelstva v Ústí. Politici ho neschválili. „Usnesení zastupitelstva je veřejné, majitelé firmy o něm vědí, podrobněji ho projednáme na oficiální schůzce,“ vysvětluje náměstek primátorky Pavel Dufek, proč město společnosti ještě neodpovědělo.

Spekuluje se rovněž o tom, že magistrát společnosti nařídil, aby nově natřela parkovací pruhy a nechala i vybudovat přístup pro vozíčkáře. „Město hází jednatelům klacky pod nohy, protože mu chtěli areál draze prodat,“ myslí si jeden z oslovených řidičů.

CHYSTAJÍ NOVÝ PARKING

„Pravidla vodorovného dopravního značení byla stanovena obecnou úpravou,“ podotkl stručně Dufek, podle kterého je způsob vybírání parkovného plně v kompetenci BUS.COM.

„Parkování v jiných částech města to neovlivní. Město navíc připravuje odstavné parkoviště pod Větruší,“ uvedl náměstek a připomněl tak, že město koupilo plochu bývalého autobazaru v Přístavní ulici v Ústí. Uvažuje se zde o výběru 20 korun za celodenní parkování. „Řidiči by přestali parkovat podél Bíliny, a investice by se navíc během dvou tří let městu vrátila,“ uvedl už dříve Dufek.

Městu tak parkovací změny v areálu společnosti BUS.COM mohou vyhovovat, protože přivedou zákazníky právě do Přístavní ulice.