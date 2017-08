Petr Gandalovič: Netušili jsme, kde se voda zastaví

Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ - Po povodních v roce 2002 nastoupil do funkce primátora Ústí nad Labem. S jejich následky se Petr Gandalovič musel poprat a zajistit, aby zkáza v příštích letech nedosáhla takového rozsahu

Musel vybojovat pro město peníze na protipovodňová opatření.

Jak jste se v roce 2002 připravoval na příchod velké vody do Ústí nad Labem, co jste tou dobou dělal?

Skončil jsem ve funkci generálního konzula ČR ve Spojených státech na konci července. Domů jsem se vrátil krátce předtím, než povodeň začala. Samozřejmě jsme to sledovali v Praze a bylo nám jasné, že povodňová vlna dorazí do Ústí.

V archivu Deníku se dochoval výtisk se snímkem, na němž s lopatou v ruce plníte pytle pískem. Co vás motivovalo k pomoci? Mnozí by řekli, že blížící se volby.

Tehdy plnila pytle pískem spousta lidí a nikdo to tak určitě nebral. Každá pomocná ruka byla dobrá. Budovali jsme pískové ochrany na Mírovém náměstí, u archivu a obchodů. Věděli jsme, že voda se sem minimálně přiblíží nebo ho možná i zasáhne.

Měl jste nějakou představu, co všechno by se mohlo stát, až povodňová vlna dorazí?

Ne, to tehdy nikdo netušil. Ani když jsme znali průtoky a kulminaci, tak v té době jsme neměli k dispozici dopodrobna zpracované povodňové mapy a netušili jsme, kde se voda zastaví, jestli u Mírového náměstí, nebo níž. Nikdo si to neuměl představit. Když dnes sleduji pamětní tabulky, upomínající na kulminaci z toho roku, přijde mi to neuvěřitelné.

Jak jste prožíval kulminaci a postupné opadávání hladiny?

Přesně nevím, během kulminace se toho moc dělat nedalo. Jen čekat až opadne, a začne úklid, vysoušení. Pak se všichni zapojili do práce.

V následujících letech jste sehrál velkou roli v přípravě protipovodňových opatření na Ústecku, mohl byste svou práci zrekapitulovat?

Byla to jedna z priorit volebního období 2002 až 2006, kdy jsem vykonával funkci primátora Ústí. Na začátku bylo nutné vytvořit mapy záplavových území, pak se soustředit na územně plánovací a projektovou práci. Potom jsme sháněli peníze, konkurence mezi městy panovala velká. Nakonec se to podařilo.

Co považujete v tomto směru za svůj úspěch a naopak, o čem máte pocit, že jste nestihl dodělat?

Postavit kvalitní a účinná protipovodňová opatření nelze během jediného volebního období. Velký čas zabere projektová příprava a shánění peněz. I mobilní stěna byla hotová rok poté, co jsem skončil ve funkci primátora. Domnívám se, že během našeho volebního období jsme je kvalitně připravili. Nějakou dobu trvala stavba. Například protipovodňová vana. Voda prostor pod Benešovým mostem zalévala i při menších povodních. Byla tu malá průjezdná výška, každou chvíli se tu zasekl kamion, to už se dneska neděje.