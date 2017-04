Píšťany a Lovosice by mohla spojit lávka

Povodí Labe - Radnice v Lovosicích opět oprášila již několikrát zvažovaný nápad spojení břehů řeky Labe lávkou. Ta by měla být určena pro pěší i pro cyklisty v místě lovosického přívozu poblíž Zámečku.

K cestě z Lovosic do Píšťan a zpět mohou lidé nyní využít přívozFoto: Deník / Karel Pech

Myšlenka projektu vznikla zhruba před deseti lety. V současnosti je zadané zpracování studie odborné projekční kanceláři Pontica z Prahy, jejíž projektanti zvažují varianty umístění a výstavby nosné konstrukce.

„První návrhy projektu hovoří o umístění lávky v blízkosti přívozu, kde by se jedním pilířem mohla opírat o Havraní ostrov a končila by na druhém břehu Labe kousek od vyšlapané cesty směrem k Píšťanskému jezeru. Myšlenkou návrhu je, aby po lávce mohli pohodlně procházet chodci a zároveň se míjet s projíždějícími cyklisty," uvedla Ivana Kocánková, mluvčí Lovosic, o lávce, která by měla být dlouhá 260 metrů a široká až 3 metry. Lávka by také navazovala na současnou cyklostezku kolem Labe.

„Tento projekt je už poměrně starý a několikrát byl oprášen a následně zas uložen k ledu, takže se nikdy nerealizoval. Pokud by ale k jeho realizaci došlo, rozhodně bychom to uvítali. Mně osobně se tento nápad líbí, měli bychom to do Lovosic pěšky nebo na kole kousek, ale ne všichni obyvatelé obce na to mají pozitivní názor. Obávají se zvýšeného počtu lidí, kteří budou způsobovat neklid a nepořádek," řekl Pavel Krejčík, starosta Píšťan.

„Oficiálně s realizací souhlasíme, pozemek je již v územním plánu pro lávku vyčleněný," doplnil Krejčík.

Projekční kancelář zpracovává dva návrhy řešení konstrukce první tradičnější a levnější a druhý komplikovanější jak na projekční práce, tak na samotnou realizaci. První odhady nákladů se pohybují kolem 40 - 50 milionů korun a finance se bude město snažit získat z dotace.

„V současné době zvažujeme možnosti, zjišťujeme vztahy k majitelům pozemků a podrobnosti k lodní dopravě na Labi. Teprve až budou tyto záležitosti objasněny, posuneme se dál," uvedl Milan Dian, starosta Lovosic.