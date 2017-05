Pivaři v Ústí popíjí nejraději pivo z tanků

Ústecko - Velcí producenti piva minipivovary za konkurenty nepovažují. Přesto nabízejí širší sortiment i alternativní technologie do hospod.

Tuzemští pivaři mají čím dál víc zmlsanější jazýčky. Roste počet lidí, kteří se nebojí experimentovat a zkoušejí silné speciály. Mají také rádi produkty od místních minipivovarů.

Oficiálně nejsou minipivovary pro velké producenty piva konkurencí. Přesto na jejich vzrůstající oblíbenost zareagovali. Rozšířili svá portfolia a nabízejí restauratérům, kteří si nemohou vlastní varnu dovolit, alternativy.

„Díky minipivovarům se můžeme zaměřit i na speciální piva, která se v České republice prosazují pomaleji," řekla Jana Pikardová, mluvčí společnosti Heineken ČR, která na Ústecku provozuje pivovar ve Velkém Březně se značkami Březňák a Zlatopramen.

SNAŽÍ SE ODLIŠIT

Kromě pivních speciálů společnost nabízí technologii čepování piva z tanků. Nainstaluje ji zájemcům přímo v restauraci.

Podle Michala Rouče, vrchního sládka z velkobřezenského pivovaru, se firma tanky snaží odlišit od konkurence. V Ústí je najdete ve dvou desítkách restaurací, třeba U Vlastence, Savoy či Na Terase. „Dodáváme je i do menších hospůdek," dodal Rouč.

Pivo z tanků čepuje i Hospůdka U Lípy na Střekově. Její šéf Vlastimil Žáček chtěl budovat vlastní minipivovar, ale odradila ho byrokracie i těžkosti s malým prostorem. Nakonec sáhl po tancích.

JAKO NĚMCI DO KRYTU

„Minipivovar napůl cesty. Tankové hospodářství má svou výhodu. Pivo není tlačeno z tanků oxidem uhličitým, ani jiným pivem, pouze vzduchem jako za starých časů. Nejsou v něm bubliny navíc, proto nenadýmá. Není pasterované a zachovává si plnou chuť," líčí Vlastimil Žáček.

Ani vzduch z kompresoru do styku s pivem nepřijde, protože je vháněn do vaků a teprve ty jej tlačí do pípy.

O výhodnosti technologie tanků prý hovoří i nárůst výtoče piva. „Dvanáctku Březňák mi přivezou ve speciální cisterně rovnou ze sklepů, nikde zbytečně neputuje v trubkách. Prostě, do lidí to padá hodně rychle, chutná jim," směje se střekovský restauratér.