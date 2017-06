Pivo v sobotu poteče v Ústí proudem

Ústí nad Labem - Největší víkendovou událostí na Ústecku jsou Pivovarské slavnosti v ústeckém Letním kině.

Hudba už v sobotu v pravé poledne obsadí dvě pódia ústeckého Letního kina na populární lidové slavnosti. Pořadatelé slibují Ewu Farnu, Hanu Zagorovou, No Name i Těžký Pokondr.

„Patří jim finále napěněné slavností, ta hudba se totiž k pivu výborně hodí," prozradil Luboš Machoň z DreamPro, který zajišťuje v největším amfiteátru Čech program.

PEPŘOVÝ BŘEZŇÁK

Na akci lidé ochutnají celý sortiment Březňáku, který se vaří ve velkobřezenském pivovaru. Na čepu bude desítka, jedenáctka, dvanáctka i čtrnáctka. Stánky nabídnou čerstvé tankové pivo nefiltrovanou jedenáctku. Pivo načepují i ze sudů.

„Vrchní sládek a ředitel pivovaru Michal Rouč s týmem pro toto léto připravili pivo Březňák Pepřová 11. Je to netradiční spojení chuti, zároveň si zachová výbornou pitelnost a hodí se k různým druhům masa," popsala Jana Pikardová, mluvčí společnosti Heineken, která vlastní pivovar Velké Březno.

Mezi výstupy kapel mohou návštěvníci soutěžit o dárky od pivovaru. Kdo si koupí vstupenku, může se zaregistrovat a vyhrát pivní rentu na rok. Vstupenky v předprodeji stojí 160 korun, na místě 240 korun. „Ke každé je jedno pivo zdarma," dodává Jana Pikardová.

NA ZÁMKU UVIDÍTE UNIKÁTNÍ STROMY

Ještě před začátkem Pivovarských slavností mohou lidé navštívit hned dvě akce na zámku ve Velkém Březně. „Náš zahradník Zdeněk Divíšek seznámí návštěvníky s unikátními stromy zámecké zahrady. Třeba s lyrovníkem tulipánokvětým, stromem s květy tvaru i velikostí tulipánů. Kvete krásně žlutě, přijďte se podívat," zve kastelán Miloš Musil.

„Unikátní je také strom jedlovec Martensův. Tři jsou v republice, my máme dva," chlubí se kastelán. Zve i na výstavu řezaných květin, kterou vytvoří žáci ze školy v Libverdě.

Milovníci sportu mohou v sobotu i neděli vyzkoušet jízdu na koloběžkách. V parku na Severní Terase v Ústí se během 24hodinového závodu utkají družstva i jednotlivci. „Letos možná budeme mít nový rekord," těší se Dan Jareš z Ústeckého klubu koloběhu.

„Nedávno nám totiž položili na Severní Terase v parku nový povrch, pojede to tedy úplně samo," věří a doufá, že akci nepostihne podobná bouřka jako loni.

„Jezdíme kategorii hlavní, šestičlenný tým od patnácti let výš, máme i kategorii do patnácti let. Ty mají od půlnoci do šesti ráno prostor pro spaní, povinně," říká Daniel Jareš.

Závodí i jednotlivci. „To jsou blázni, kteří zkoušejí, kolik toho najezdí během 24 hodin. Rekord tu je okolo šesti set kilometrů, to se ale už neopakovalo. Nejlepší týmy najezdí nanejvýš 550 kilometrů," dodává.