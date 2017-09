Pivovar otevře dveře, nabídne hvězdy popu a přezuje Škodovku

Velké Březno - Tradiční Den otevřených dveří v pivovaru Velké Březno zve v sobotu 9. září od 12 hodin s průvodci Petrem Zajíčkem i Viktorem Cibichem.

Do Března i zpět do Ústí a Děčína jede zdarma kyvadlová doprava, atrakcí bude soutěž o co nejrychlejší přezutí pneumatiky vozu Škoda Favorit.

Diváci TV už ho znají z úspěšné reklamy Pozvi tátu na pivo, vůz značky BRE 17 53 na místě zůstane co dekorace. DOD s množstvím kvalitních piv vyvrcholí koncerty Žlutého psa a M. Jandové.