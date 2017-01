Plesy na Ústecku mají své velké hvězdy. Město ale ani letos ples neuspořádá

Ústecko - Začátek roku bude na Ústecku nabitý. Krajské město a okolní obce roztančí víc než čtyři desítky plesů. Zatímco sportovci slibují půlnoční show s překvapením, na Plese všech Ústečanů se bude krájet narozeninový dort.

Největší společenské akce, ale i většinu maturitních plesů bude hostit Dům kultury v Ústí nad Labem. Milovníci tance a dobré hudby se mohou těšit na 8. Ples severočeských patriotů, 20. Ples všech Ústečanů, 23. Ples sportovců i X. Zimní ples UJEP.

BEGA ROZTANČÍ SÁL

Největší hvězdou počátku roku bude v Ústí nad Labem mnichovský elegán se siciliánskou a ugandskou krví v žilách Lou Bega. Vystoupí v sobotu 11. února na Plese patriotů. Svým prvním velkým hitem Mambo No. 5, který dobyl svět, se hlásí k mexickému králi hudebního stylu mambo Perezovi Pradovi, jeho další hit je Mambo Mambo. Do Česka přijede zpěvák asi popáté, v Ústí ale vystoupí poprvé.

„Můžeme slíbit jeho hodinovou show se čtyřmi zpívajícími tanečnicemi. Zatančíte si na jeho svěží hitovou hudbu Latinské Ameriky, čeká nás show blízká energickým vystoupením Dana Nekonečného," slíbil Libor Zajíček z agentury Crazy Production. Ta ples s podtitulem Kouzelná noc pořádá.

Lou Bega ale nebude jedinou hvězdou Plesu severočeských patriotů. „Zahraje i Boom Band Jiřího Dvořáka, zábavná Marta Jandová písní připomene TV show Moje tvář má známý hlas, Tereza Kerndlová nezapomene na ústecký klip Schody do nebe," láká návštěvníky pořadatel Libor Zajíček.

V Klubu roztančí návštěvníky Martin Hrdinka, chybět nebude kouzelník. Vstupné na Ples patriotů je 400 až 800 korun, vstupenky nabídne od 16. ledna OC Forum.

ZAGOROVÁ SPLATÍ „DLUH"

Hana Zagorová, která kvůli nemoci nevystoupila loni v srpnu v Ústí na Labském létu, zazpívá v sobotu 28. ledna své největší hity na Plese všech Ústečanů. „Popřeje mu tak k jeho dvacetinám," řekl pořadatel plesu Zdeněk Kymlička. Více o loňském Plesu všech Ústečanů čtěte zde: Ples Ústečanů bude v roce 2017 slavit 20. narozeniny. Ústecký deník je u něj od počátku

Akce je v duchu muzikálu Limonádový Joe, jeho hity zazpívá bavič Vladimír Hron, moderátor plesu s kolty proklatě nízko.

„Doprovodí ho orchestr Severočeského divadla i jeho balet, taktovku uchopí ředitel divadla Miloš Formáček. Na plese vystoupí revival Jiřího Schelingera i orchestr Bonus, oldies disko zahraje Vít Suchevič. Vstupné je 200 – 400 korun, ve finále bude tombola," popsal Kymlička.

Nebude chybět narozeninový dort pro publikum. Předprodej lístku na Ples všech Ústečanů je v DK Ústí, v CK FIRO-Tour a v ústeckém Infocentru.

Taneční jistotou na 23. Plese sportovců bude pop duo Verona. Večer moderuje Libor Zajíček, zpestří ho ústečtí taneční mistři světa TS Avalanche a Aerobic Junior Club Ivany Mrňákové. Ústečany, Sportovce i Patrioty pobaví kapela Fonotest, pořadatelé Plesu sportovců i X. Plesu UJEP slibují půlnoční překvapení.

Vloni si vedení města pohrávalo s myšlenkou uspořádat Reprezentační ples města, tak jako to dělají takřka všude v okolí. Tehdy prý na to zbývalo málo času, ale ani letos se nic podobného v Ústí nechystá. O záměru čtěte více: Ústí chce mít svůj městský reprezentační ples





Kam vyrazit na ples? so 28. 1. - DK Ústí 20. Ples všech Ústečanů

so 28. 1.- KD V. Chvojno - Velkochvojenský ples

pá 10. 2. - KD Ústí - Ples Gymnázia Jateční

so 11. 2. - DK Ústí - 8. Ples Svč. patriotů

pá 17. 2. - U Kastnerů, Trmice - Ples Hartigo

so 3. 3., DK Ústí - X. Ples UJEP – Zimní bál

so 18. 3. - DK Ústí - 23. Ples sportovců

so 18. 3. - Repre - Ples Činoherního studia

so 18. 3. Café Max - Nejmenší ples v Ústí