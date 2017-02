Plesy se stěhují do Trmic. Jsou levnější

AKTUALIZOVÁNO

Praha, Ústecký kraj - Německá policie zatkla bývalého senátora za ODS Alexandra Nováka. Uvedl to v pondělí server iDNES.cz. O Novákově vydání do Česka by měl rozhodnout soud ve Frankfurtu nad Mohanem. Sdělilo to česko-německé policejní centrum v bavorském Schwandorfu.