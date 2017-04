Po Ústí jezdí zdarma. Dál už seniorům hrozí pokuty

Ústecko - Bezplatná přeprava seniorů nad 70 let by kraj stála 86 milionů.

Tarifní zóny MHD Ústí nad Labem.Foto: Deník/Richard Köhler

Senioři nad 70 let mají jízdu v ústecké MHD zdarma. Ale jakmile přejedou ze základní zóny 101 do jiné, musí zaplatit 21 korun za jízdenku jako každý jiný. Když tak neučiní a nachytá je revizor, dostanou pokutu. Stejně jako 70letý Jiří Zim. Nepomohla mu ani omluva, že o tom nevěděl.

ZÁKEŘNÝ REVIZOR

„Jel jsem autobusem na lince číslo 11 ve směru do Chlumce. Seděl vedle mne pán a nevšímal si mne. Jakmile jsme přejeli zastávku Úžín, která je poslední v základní zóně, vstal. Ukázalo se, že to je revizor. Když jsem mu ukázal průkazku seniora, řekl, že ho to nezajímá. Chtěl buď pokutu 700 Kč, nebo sepisovat doklad o kontrole," popisuje Zim.

Marně prý vysvětloval, že není žádný černý pasažér a nevěděl o pravidle ohledně přejezdu ze zóny do zóny. Revizor ho nepustil z autobusu s tím, že sepíše doklad a vystoupí na konečné v Přestanově. Jiří Zim tedy uprosil řidiče, aby chvilku na zastávce u železničního přejezdu Chlumec počkal.

Zóna 101 spadá pod městskou hromadnou dopravu a její ceny stanovuje tarif Dopravního podniku města Ústí nad Labem (DPMÚL), který plně závisí na rozhodnutí města.

POZOR NA ZMĚNU ZÓN

„To rozhodlo, že senioři nad 70 let mohou mít přepravu zdarma. Ostatní zóny spadají do takzvané příměstské dopravy. Zde ceny stanovuje tarif dopravy Ústeckého kraje. Rozhoduje o nich krajský úřad, který se řídí věstníkem ministerstva financí," uvádí ředitel DPMÚL Jiří Turek.

Jiří Zim vše popsal své sousedce Jitce Dvořáčkové. „Přišlo mi to neuvěřitelné. Ti lidé celý život pracovali, ve stáří už jim tělo a mozek tolik neslouží. I kdyby to věděl, mohl vše zapomenout. Bylo mi souseda líto, tak jsem s ním šla pokutu zaplatit," říká Dvořáčková.

Tam už prý po seniorovi chtěli krom ceny jízdenky ještě 1 500 korun přepravní přirážku.

Jiří Zim si totiž nemohl dovolit zaplatit na místě při kontrole v autobuse. „Nakonec jsme úřednici uprosili, zda by to nešlo nějak snížit, jelikož Jiřího důchod není velký. Šla se poradit a nakonec podnik slevil o pět stovek, protože přišel hned ráno," dodává Dvořáčková.

Úřednice za přepážkou jim řekla, že dopravní podnik města všude vyvěsil informační letáky, bylo to prý v novinách a dalších sdělovacích prostředcích. Když chtěli leták vidět, dozvěděli se ale, že podnik už žádný nemá.

„Já osobně jsem tedy žádný neviděla. A vím o dalších dvou seniorech, kteří narazili stejně jako Jiří Zim. Bylo by potřeba seniory o tom informovat častěji. Je to smutné. Proč by nemohli mít jízdu zdarma ve všech pásmech?" ptá se Zimova sousedka.

ZJEDNODUŠENÍ TARIFU

Ředitel DPMÚL Jiří Turek potvrdil, že v souvislosti s plánovanou přípravou nového elektronického odbavovacího systému uvažují o zjednodušení tarifu. „Změna cen v příměstském pásmu záleží na rozhodnutí hejtmanství, které na toto nahlíží nejen z pohledu našeho města, ale celého Ústeckého kraje," poznamenal.

Náměstek hejtmana Jaroslav Komínek si myslí, že bezplatnou přepravu po celém kraji by mohli mít nejen senioři nad 70 let. „To jsou děti do 15 let, matky samoživitelky, hendikepovaní, případně nezaměstnaní. Bylo by to politické rozhodnutí závisející na krajském zastupitelstvu. Ale doprava není zadarmo," upozornil Komínek.

Bezplatná přeprava seniorů nad 70 let by v kraji přišla na 86 milionů korun. „Nedovedu si představit, kde na to teď vzít, když řešíme navýšení platů řidičů linkových autobusů, které bude stát 85 milionů," dodal Komínek.