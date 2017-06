Po vlně kritiky Ústí nakonec zrušilo výběrové řízení na městského architekta

Ústí nad Labem - Architekt prý nebude mít reálné pravomoci a vliv na rozvoj města. Magistrát to ale odmítá.

Magistrát města Ústí nad Labem.Foto: archiv VLP

Ústecký magistrát zrušil výběrové řízení na městského architekta. Radní dali na stanovisko skupiny ústeckých architektů a inženýrů (Snaipr-ul) i zastupitele Davida Daduče. Těm se nelíbila hlavně krátká lhůta, během které se mohli zájemci přihlásit.

Výběrové řízení mělo probíhat od 17. do 30. května, tedy pouhé dva týdny. To je podle Snaipr-ul naprosto nedostačující doba pro to, aby se mohl přihlásit jakýkoli kandidát s dobře připravenou koncepcí dalšího rozvoje města.

„Žádám o takový postup, který zvýší průhlednost a věrohodnost výběrového řízení a výrazně posílí šanci, že na post městského architekta přijde odborně zdatný a morálně pevný člověk. Jsem zároveň připraven k diskusi o vhodném postupu směřujícím k výběru městského architekta," uvedl David Daduč.

Město přiznalo, že došlo k pochybení. „Výběrové řízení zrušíme a vypíšeme znovu na delší dobu, zhruba na měsíc," řekl náměstek primátorky Pavel Dufek.

NIKDO SE NEPŘIHLÁSÍ

Podle skupiny ústeckých architektů a inženýrů navíc zařadili ústečtí radní místo architekta ve struktuře magistrátu tak, že jde o neatraktivní pozici bez reálných pravomocí a vlivu na rozvoj města. Na takovou funkci se prý nikdo z renomovaných architektů nepřihlásí.

„Město toto výběrové řízení nijak nepropaguje. Pomineme-li to, že výzva neobsahuje informace o pracovním úvazku, zodpovědnosti a pravomocech, neobsahuje především žádné informace o složení výběrové komise, která bude odborně posuzovat koncepci, kterou mají uchazeči předložit," zmiňují architekti, kteří odkazují na sousední Děčín.

Tam před několika týdny vybrali jako městského architekta ve výběrovém řízení renomovaného architekta, teoretika a pedagoga Fakulty architektury ČVUT Ondřeje Beneše.

„Výběrové řízení trvalo víc než dva měsíce, bylo důkladně propagováno a inzerováno v celé republice a v předem známé výběrové komisi zasedli místní politici společně s předními českými architekty včetně zástupců České komory architektů," sdělila mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.

Podle Snaipr-ul už v březnu architekti městu Ústí předložili návrhy, jak vytvořit respektovanou pozici městského architekta a zajistit odpovídající výběrové řízení.

NA PLNÝ ÚVAZEK

Sám Dufek ovšem uvádí, že pozice městského architekta požadovanou váhu i dostatečné pravomoce mít bude. „Bude navrhovat koncepci rozvoje města, ale i zpracovávat podklady pro usměrňování dalšího urbanistického rozvoje města, vyjadřovat se ke všem zásadním otázkám územního rozvoje z hlediska urbanistických a architektonických hodnot v území, záměrů a koordinace," podotkl Dufek.

Dosud s městem spolupracují tři architekti na dohodu. „Je tedy potřeba mít jednoho člověka na trvalý pracovní poměr, který nebude docházet jen na částečný úvazek jako v jiných městech, a bude se podílet na tvorbě nového územního plánu," dodal Dufek.

Co bude mít městský architekt na práci:1. navrhuje koncepci rozvoje města

2. formuluje požadavky k zadání pro zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, formuluje požadavky na kompoziční uspořádání sídel a krajiny

3. zpracovává podklady pro usměrňování dalšího urbanistického rozvoje města, vyjadřuje se ke všem zásadním otázkám územního rozvoje z hlediska urbanistických a architektonických hodnot v území, záměrů a koordinace

4. poskytuje orgánům města a odborům Magistrátu města Ústí nad Labem odborný servis při řešení problémů z oblasti urbanismu a rozvoje města

5. zpracovává jednoduchá urbanistická a architektonická řešení pro lokality ve městě

6. účastní se práce v projektových týmech a pracovních skupinách sestavených z rozhodnutí orgánů města k řešení konkrétních problémů