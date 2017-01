Podnikatelé si v Ústí za parkovné brzy připlatí

Ústí n. L. – Méně aut v centru a více peněz z parkovného. To všechno si od nových parkovacích podmínek slibuje magistrát v Ústí.Radní zrušili všechny druhy celoplošných karet, které nahradí jediná předplatitelská karta pro firmy. Za 10 tisíc korun na rok může žadatel parkovat v ulici, kde má sídlo firma nebo provozovna. Ne všichni ovšem sdílí nadšení.

Za parkovné v Ústí si řidiči připlatí.Foto: Deník/Nikol Diviaková

„Zrušení celoplošných karet vnímám jen jako plácnutí do vody, problém se špatnou dostupností parkování v centru to nezmění. Jsem pro zavedení parkovacích zón. Co se týká konkrétně ulice Pařížská, ta vypadá nejhůře v celé republice. Nebránil bych se výsadbě okrasných stromů na okraji vozovky a zvýšení parkovného na zbylých místech v ulici," říká místostarosta Ústí Karel Karika.

SLEDOVÁNÍ PARKUJÍCÍCH

Přestože parkovací zóny město prozatím neplánuje, právě na Pařížskou se podle slov náměstka primátorky Jiřího Madara magistrát zaměří. Ovšem trochu z jiného pohledu.

„Doposud jsme špatně vybírali a z hlediska parkovného jsme nejlevnější město. Připravujeme tedy pilotní projekt na sledování parkování v ulici Pařížská, abychom věděli, jak dlouho se zde auta zdrží a zda všichni řidiči za stání platí," sdělil Madar.

CENY SE ZVEDNOU

Na základě toho se město rozhodne, zda zvýší cenové tarify. „Pomohou nám také data, která získáme z nových parkovacích automatů," reagoval náměstek Pavel Dufek.

V minulém roce přiteklo do městské pokladny z parkovného celkem 6,9 milionu korun. Letos chce město vybrat o stovky tisíc více. Kromě řidičů neplatičů se město potýká i s tisíci chybějícími parkovacími místy.

„Investice do parkovacích domů jsou nevýhodné, návratnost investice, bez zdražení parkovného, je třicet až čtyřicet let. V souvislosti s územním plánem si navíc město přivírá dveře tím, že není možné zasáhnout do určité zeleně a vybudovat tak šikmá stání, která kapacitu zvyšují. Nový územní plán toto napraví," dodal Dufek. Nové podmínky začnou platit od 1. února.

Čtěte také: Opravy silnic v Ústeckém kraji by měl zaplatit stát