Pokuty házel do koše. Splácí milion a půl

Ústí nad Labem - Jak se zbavit dluhu 1,5 milionu korun? Recept zná ústecká Poradna při finanční tísni. Nezisková organizace pomohla Petrovi, který pracuje u bezpečnostní služby v Ústí nad Labem.

PRYČ S DLUHY pomohla Petrovi pracovnice Poradny při finanční tísni Petra Hadašová.Foto: Deník/Karel Pech

Problémy mu začaly po rozvodu v roce 1999. Se ženou se hádal o majetek i o syna. Začal pít, přestal pracovat, dluhy neřešil.

BYLY TO ŠPATNÉ ČASY

„Pět let mě nezajímalo zdravotní ani sociální pojištění, jezdil jsem načerno, pokuty házel do koše, bral si půjčky. Byly to špatné časy pro mě i moje blízké, byl jsem nekontrolovatelný," vzpomíná Petr.

Rozvedl se, šest let nechodil do práce. Neměl trvalý příjem. „Prošel jsem si peklem, ve společnosti padl na úplné dno. Od roku 2006 jsem měl práci u stavební firmy, ale přišly zdravotní problémy se zády. Jsem po dvou operacích, musel jsem práci opustit," krčí rameny.

To vše se stalo v Praze, kde se Petr narodil. V roce 2015 si našel přítelkyni v Ústí, přestěhoval se k ní a život se mu změnil. „Začal jsem pracovat, abych s dluhy zatočil. Dostal jsem se až do Poradny při finanční tísni, která je v Ústí sedm let. Dal jsem si vše dohromady s účetními, začal si dělat pořádek v závazcích, které vyrostly až do výše milion a půl korun. A vidíte, poradna mi pomohla," těší muže.

Soud mu díky ní povolil oddlužení. „Budu splácet 8,5 tisíce měsíčně. Po 60 měsících bych měl mít veškeré dluhy na nule," podotýká s tím, že nebýt jeho přítelkyně, nezvládl by to. Když se mu během 5 let podaří zaplatit nejméně 30 procent dluhů, soud ho od těch zbývajících osvobodí.

JE TO CESTA DO PEKEL

„Člověk to nesmí vzdát. Cesta do pekel je rezignovat, neřešit své problémy, brát si půjčky, neplatit závazky. Je důležité dát na rady lidí, kteří vědí co a jak," je si Petr jistý. Likvidační jsou prý náklady na exekuce a úroky, vše roste o 100 procent.

Ústecká agentura je unikát. „Netušil jsem, že tu ta šance je. Vědět to dřív, jsem bez dluhů," soudí. Podle Jiřího Hadaše z Poradny při finanční tísni se Petrův případ vymyká výší dluhu.

„Většinou bývají do půl milionu. Důvody bývají různé, dlužník si často chce dopřát, na co běžně nedosáhne, jindy zase touží pomoci dětem či rodičům. Ale konce bývají podobné," dodává.