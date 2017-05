Popelník dá před hospodu. Věří ale, že zákaz kouření brzy zruší

Ústí nad Labem - Hospodský Karel Tippmann je nekuřák, tabákový odér mu ovšem v jeho hospůdce na Klíši nevadí. Myslí na své štamgasty, proto s blížícím se zákazem kouření nesouhlasí.

„Fotrovi, který ke mně přijde z práce z chemičky dát si pivko a dvě cigaretky, teď vezmou dudlík. Čekám, že za chvíli zakážou i pití alkoholu nebo čůrání proti větru. Proč stát ale nezakáže vyrábět škodlivé cigarety? Těží z toho totiž obrovské peníze. Je to anarchie," zlobí se podnikatel, který prý už pomýšlel i na to, že svou hospodu promění ve speciální soukromý klub.

ZRUŠÍ HO PO VOLBÁCH?

„Udělal bych karty a pouštěl lidi dle členského seznamu. Jenže to není tak jednoduché, protože když se to rozmůže, tak co udělá naše vláda? Další zákon a další plošný zákaz. Pořád tak věřím, že se to celé po volbách zruší," říká Tippmann.

Obdobné podniky na Ústecku už fungují, jde ovšem zejména o fotbalové klubovny pro hráče jako například v Chabařovicích nebo ve Vaňově.

„Chodí k nám fotbalisté, funguje to a zatím se u nás i kouří," uvádí provozovatel hospody Tomáš Traista.

Právě ve Vaňově zdejší vyhlášená restaurace Kotva u silnice skončila se zavedením jiné restrikce ze strany státu, a to s elektronickou evidencí tržeb (EET). Jak pro Deník upřesnila její bývalá provozovatelka, odešla do České Lípy, a hospodu tak zavřela zejména z osobních důvodů.

„Kotva byla klasika, je jí škoda," vzpomíná Kamil Hýbner, starosta centrálního obvodu, do kterého Vaňov spadá. Podle jeho slov obvod nesleduje, kolik hospod či kluboven zavřelo nebo nově otevřelo. Na protikuřácký zákon si podle něj hospodští zvyknou.

MAJITELÉ SE MĚNÍ

„Nikdo nemá rád změny. Znám ale člověka, který byl ze začátku například proti EET, hodně se mu to nelíbilo, ale najednou zjistil, že náklady na zprovoznění EET se mu už dávno během pár měsíců vrátily. Kvůli zavedení opatření totiž zjistil, o kolik ho připravují zaměstnanci," podotýká Hýbner s tím, že téma mizejících hospod je otázkou trhu.

„Majitelé se mění, někdo se odstěhuje, někdo už jde do důchodu, někomu docházejí síly. Jde o naprosto přirozený proces, ve kterém se Ústí nad Labem nevymyká jiným městům. Možností, kam dneska zajít, je podle mého názoru stále hodně," doplňuje Hýbner.

Sám majitel hospůdky na Klíši Karel Tippmann je na protikuřácký zákon připravený.

„Koupil jsem velký popelník, který dám před hospodu. Pokud zákaz vydrží až do zimy, pořídím i venkovní vyhřívače. Věřím ale, že se to nakonec zruší, protože těch nesmyslů jako tvary okurek, velikosti banánů či namočených utopenců jsme už od EU převzali opravdu dost," upozorňuje Tippmann.