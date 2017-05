Poslední oběti války umíraly na severu Čech ještě v květnu

Ústecký kraj - Nejtragičtější jsou příběhy lidí, kteří zemřeli násilím 8. a 9. května 1945 při zajišťování čerstvě získané svobody.

V posledních dnech války smrt a těžké zranění na silnicích lidi postihlo velmi často. Přecpané a ucpané silnice utíkající německou armádou, v jízdě překážely trosky, občas silnice pokropily z kanonů a kulometů piloti stíhaček. Foto: archiv Františka Ročka

V poslední fázi bojů s nacistickou armádou se daly sovětské a polské divize 7. května 1945 v Sasku poblíž severočeské státní hranice do pohybu. Vojáci se vydali na cestu, ačkoliv byli vysíleni ze zuřivých bojů o Berlín. Stovky jich na severu Čech při poslední ofenzívě směrem na Prahu padly a stovky byly zraněny. V té době zemřely u nás na severu v posledních dnech války také stovky civilistů.

Konci války na severu Čech předcházelo ve dnech 17. a 19. dubna 1945 bombardování železničního uzlu v Ústí nad Labem. Protože železnice probíhala středem města, část bomb z amerických bombardérů B-17 spadla i na obytné domy.

Prudký závan větru ale strhl bomby, které se místo na železniční koleje snesly daleko od cíle do lesů na Větruši a Střekově. Mnoho z těch, kteří sem utekli do bezpečí, tak zahynulo. Mezi mrtvými byli též ruští zajatci, kteří pracovali na střekovském nádraží. Od 17. dubna 1945 do 6. dubna 1946 bylo zaregistrováno 519 obětí.

SMRT VE STÍNU MÍRU

V nemocnicích denně umírala řada lidí zraněných při bombardování nebo v bojích. Například německý štábní svobodník Karl Kriper zemřel 6. května ve 20.20 hodin následkem zranění střepinou v oblasti zad. Bližší podrobnosti o muži nejsou známy. Kriper je typickým příkladem mrtvého z období druhé světové války, jehož jméno nestačilo k bližší identifikaci.

Pravděpodobně při náhodné střelbě byl těžce zraněn a v ústecké nemocnici zemřel 8. května 1945 chlapec ve věku asi třinácti let. Prý pocházel z Chebu. Zemřel na průstřel prsou a břicha. Zranění utrpěl „neznámo kde," stojí v hlášení, které sepsalo ústecké bezpečnostní oddělení.

POSLEDNÍ VÝSTŘELY

Nejtragičtější jsou příběhy lidí, kteří zemřeli násilím 8. a 9. května při zajišťování čerstvě získané svobody.

V ústeckém městském archivu se nachází dokument, ve kterém je uvedeno: Bezpečnostní oddělení oznámilo 23. května 1945 okresnímu soudu, že Iwan Formin, válečný zajatec ve věku asi 27 let, byl 9. května postřelen, utrpěl průstřel břicha. Zemřel 11. května v ústecké nemocnici. Pachatel není znám.

Ve skutečnosti to byl příběh Ivana Fomina. Psal se 8. květen, když před polednem přišli dva muži jménem Fomin a Solncev jako zástupci sovětských zajatců k ústeckému revolučnímu národnímu výboru.

Požádali čerstvé představitele osvobozeného města, aby převzali zajatecké tábory a především jejich zásobování do péče města. Fomin se Solncevem doprovodili Ladislava Nováka, který byl vyslán jako zástupce revolučního národního výboru, po sovětských zajateckých táborech v Krásném Březně, Neštěmicích, Olšinkách a Schichtových závodech na ústeckém Střekově.

Mezitím sovětští zajatci oblečení v německých námořních uniformách hlídkovali na některých místech v Ústí a odzbrojovali německé vojáky, kteří ještě utíkali přes Ústí, i prchající vlasovce.

Když se 9. května hlídka zajatců snažila v ústeckých Předlicích Na Luhách zastavit německé automobily, dostala se do palby. Několik sovětských zajatců bylo zastřeleno, mezi nimi Fomin, Zozulin a Pedajev. O něco dále v Předlicích byli během dne zastřeleni také dva Češi, kteří tam hlídkovali na křižovatce. Zastřelili je příslušníci SS z projíždějícího auta.

SMRT V SOVĚTSKÉ REŽII

Válka sice skončila, ale krádeže, rabování i tragické výstřely mužů v sovětských uniformách patřily několik měsíců po válce k nechtěnému koloritu doby.

Např. 10. května 1945 byl zastřelen nezjištěnými ruskými vojáky na Střekově Wilibald Borde, vrátný střekovské firmy Schicht.

V ústecké chemičce nalezli 16. května mrtvého vlasovce. O muži z policejního protokolu víme jediné: „Propagandist der Vlassov armee." Byl nalezen s rozbitou lebkou. Nebyl to jediný vlasovec, kterého sovětští vojáci na místě zabili.

V ústecké ulici Na Nivách za domem č. 30 na polích byly vykopány 16. května 1945 dvě mrtvoly mužů z hloubky jednoho metru. Lékař zjistil, že muži byli zastřeleni. Podle dobových dokumentů „bylo šetřením zjištěno, že při vstupu ruských vojsk byli tito muži ruským vojskem zastřeleni a druhý den občany z okolí pochováni. Jeden muž patřil ke skupině Vlasovovy armády a druhý byl Rus dělník z východu."

CHLAPCE ZABIL GRANÁT

V květnu 1945 nacisté ztratili moc, mnozí se obávali i vyšetřování za to, co spáchali v letech 1938 1945. Proto 8. května spáchal sebevraždu Rudolf Schittenhelm, velitel města a okresní vedoucí NSDAP v Ústí n. L. V lese na Chlumeckém vrchu zastřelil ženu, šestiletého syna a roční dceru, nakonec se zastřelil on sám. O jeho smrti se dozvěděli Ústečané až v červenci v novinách Předvoj. Nejvyššího nacistického šéfa ústeckého okresu našel 11. července houbař.

Sebevraždu spáchali i někteří váleční utečenci a desítky ústeckých Němců. Například utečenci ze Slezska ukončili svůj život v Ústí 11. května otravou svítiplynem. Lidé, kteří prchali před postupující sovětskou armádou, se cítili unaveni, uštvaní, bez perspektivy.

Děti umíraly i po válce. Pohozených zbraní bylo tehdy všude dost. Na to doplatil Wolfgang Keib (1938) ze Saska, který byl dočasně ubytován v Telnici na Ústecku. 17. května zemřel v ústecké nemocnici na zranění, která utrpěl po explozi ručního granátu, s nímž si hrál u Varvažova.

O život také přišel mladík Kurt Lang (1928). V policejním hlášení bylo napsáno, že v osudný den odpoledne na Střekově u mostu Dr. Beneše házeli Rusové do Labe ruční granáty. Jeden granát Rusovi v ruce vybuchl a na místě vojáka usmrtil. Nedaleko stojícího Langa těžce zranily střepiny na prsou.