Postřehy z Bukova: Konečně mohu postavit alespoň sněhuláka

Bukov - Ráno rád odklízím sníh z chodníku. Připomíná mi to mládí ve Všebořicích, kde jsme v době opravdových zim stavěli s Vencou a Lubošem sněhové bunkry před domem.

Ilustrační foto.Foto: Miroslav Vlach

Odpolední bitva trvala tak slabou hodinku a zase se stavělo. Někdo přidal sněhuláka, ti starší si troufli na iglú. To se nejprve vytvořily týmy dodavatelů sněhových koulí, přepravců, projektantů a stavitelů. Já s bráchou a Pepou od sousedů jsme většinou dělali koule. Bylo nám tak deset.

Další na saních dopravovali materiál na určené místo, kde postávali Hofírkové s lopatkou v ruce. To byli opravdoví borci. Základy musely být pevné a hlavně na rovině. Z koulí po zásahu stavitelů vznikly kvádry, spodní část do půl metru vypadala jako klasická zámková dlažba. Večer bylo dílo dokonáno.

Když byl v noci pořádný mráz, tak přišlo na řadu sprchování hadicí a taková ledová koule vydržela na místě i měsíc. Později jsem synům postavil iglú v Harrachově na zimní dovolené, to už jsem věděl, jak na to. Sněhu tam bylo tolik, že tam tenkrát vyrostlo dětské městečko plné různých Mrazíků. Posledních třicet let jsem ledové iglú nikde v okolí neviděl. První letošní sněhuláci už konečně vznikají. Držím palce všem stavařům.