Pozor na zelené kontejnery. Nejsou pro charitu v Ústí

Ústí nad Labem - Ponožek a spodního prádla pro lidi bez domova a další sociálně slabé má ústecká Oblastní charita vždycky málo. Tím, že lidé vyřazené oblečení vhodí do kovových zelených kontejnerů, které jsou rozmístěné po městě, jí ale nepomohou.

Zelené kontejnery duchcovské firmy.Foto: Deník/Karel Pech

„Jsou na sídlištích i v centru Ústí. Firma, která kontejnery provozuje, pomáhá jiným organizacím, s ní smlouvu uzavřenou nemáme. Tyto věci místním lidem bez domova určitě nepomohou," vysvětluje Vendula Krištofová, zástupkyně ředitelky ústecké charity a vedoucí Domu Samaritán ve Štefánikově ulici.

Vlastní kontejnery charita nemá. Dary mohou lidé nosit do Domu Samaritán. „Vzhledem k množství sněhu a současným mrazům potřebujeme pro klienty hlavně teplé oblečení, zimní obuv, rukavice. Vždy se hodí i hygienické potřeby a suché potraviny," vyjmenovává Krištofová.

Vlna pomoci podle ní roste úměrně sílícím mrazům. „Když do Ústí přišly povodně, i tenkrát byla velká," vzpomíná.

LIDÉ SE HLÁSÍ SAMI

Dnes je poslední den, kdy lidé mohou přinést nepotřebné oblečení a další věci do Hraničáře, kde charita pořádá sbírku. „Vytrhla mi trn z paty. Před čtrnácti dny jsem vyřadil spoustu oblečení, je čisté, tak jsem ho odnesl přímo do Hraničáře, aby ho dostala ústecká charita. Určitě ne do zelených kontejnerů. Ty firma využívá jinak, částečně zpeněžuje," říká Petr Barančík ze Střekova.

Podle Venduly Krištofové se lidé charitě ozývají i sami. Aktivní jsou hodně na Facebooku. „Na něm se lidé dost poptávají, kam mají oblečení a další věci přinést. Facebooková stránka Ústečáci sobě je v tom hodně využívaná. Průběžně ji sledujeme, snažíme se zapojovat do diskuzí, předáváme jim na nás kontakty," popisuje Krištofová s tím, že charitě se pro mladé a začínající rodině hodí třeba i staré nádobí.

„Jen ne velké spotřebiče a nábytek. Na ty nemáme prostory," dodává. Darované hračky zase putují do Centra Ovečka i Domu Světluška.