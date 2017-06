Pozor, platí výstraha na letní smog!

Ústecký kraj - Ústečtí meteorologové vyhlásili smogovou situaci, která v celém Ústeckém kraji zůstane v platnosti i v nejbližších dnech.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Letní smog způsobuje zvýšené množství troposférického, tedy přízemního ozónu. Ten škodí dýchacímu ústrojí lidí i rostlinám.

Jak vysvětlil Martin Novák z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu na Kočkově, ozon reaguje na sluneční záření, přičemž vzniká chemickou reakcí směs nazývaná letní smog či smog losangeleského typu. „Zlepšení by mohlo přijít v noci na pátek v souvislosti s přechodem front a větrem," uvedl Novák.

Lidé s chronickými dýchacími potížemi, starší lidé a malé děti by se při odpoledním pobytu venku neměli příliš fyzicky namáhat.

VŠIMNE SI I LAIK

Ve čtvrtek sice hodnoty ozónu nebyly překročené, ale v souvislosti se slunečním zářením stoupaly. „Proto výstraha zatím zůstává v platnosti," poznamenal Novák.

Vzniku letního smogu napomáhá především doprava. „Jediné, co by mohlo pomoci, jsou elektromobily. Lidé, kteří jezdí autem, jím budou jezdit dál. V MHD by pomohly elektrobusy," myslí si ekologický aktivista Marian Páleník ze společnosti Přátelé přírody.

Přítomnosti ozónu si mohou všimnout i laici. Když je jasno, nad obzorem by měl být vidět nafialovělý tón v dáli. Dobře to je patrné třeba při pohledu ze Střížovického vrchu nebo z Vysokého Ostrého, Severní Terasy či Skřivánku. „Z hlediska řešení je letní smog mnohem větší oříšek než zimní," upozornil Páleník.

ZKUSÍ ELEKTROBUSY

K možným lokálním řešením problému se smogem patří i zavedení trolejbusové dopravy, ačkoliv má své nevýhody. Podle ředitele ústeckého dopravního podniku Libora Turka ústeckou MHD obohatí devět trolejbusů s přídavným bateriovým pohonem a osm autobusů na CNG.

„Mluvili jsme o tom, že bychom se zkusili podívat po nějakém krátkém elektrobusu, tak o délce osm až deset metrů, a vyzkoušeli ho na některé méně vytížené lince. Ale je to zatím ve stádiu myšlenky, nikoliv uvedení do života," řekl Libor Turek.

O nutnosti ekologičtějšího chování už hovoří i obyvatelé Ústí. „Třídíme odpad, nepouštíme zbytečně televizi nebo klimatizaci. Dokonce necháváme doma častěji naše auto. Je pravda, že chceme, aby naše děti žily zdravěji, než jsme mohli my," dodala Ústečanka Pavlína Čepeláková.

Letní smogLosangeleský, neboli letní smog tvoří směs ozónu (oxidační činidlo), peroxyacetylnitrátů (PAN), aldehydů a kyseliny sírové vznikající působením UV záření (fotochemicky) z oxidů dusíku, uhlovodíků a oxidu siřičitého. Vzniká za teploty 25 až 30 °C za slunečných dnů (UV záření) a bezvětří.