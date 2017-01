Předlické středisko je bezpečnostní riziko, říká nejmladší krajská zastupitelka

Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ – Vysokoškolská studentka Tereza Hyťhová (SPD) z Krupky je nejmladší krajskou zastupitelkou v České republice. Nedávno se do veřejného povědomí dostala svým návrhem na uzavření Integračního azylového střediska v ústeckých Předlicích, které podle jejích slov znamená bezpečnostní riziko pro tamější občany.

Foto: Deník/Karel Pech

Jste nejmladší krajskou zastupitelkou v České republice. Proč jste se v tak mladém věku, 21 let, rozhodla vstoupit do krajské politiky?

Politiku sleduji od dob mého studia na střední pedagogické škole v Mostě. Už tenkrát jsem se zajímala o myšlenky Tomia Okamury, který tehdy ještě nebyl v politice. Řekla jsem si, že nemá smysl jenom nadávat. Tím se nic nezmění. Nezbývalo mi tedy nic jiného než se do té politiky přímo aktivně zapojit. Věk v tom nehraje příliš roli, když něco chcete v životě změnit, není důvod čekat.

Máte vybranou nějakou oblast v Ústeckém kraji, o kterou se chcete jako zastupitelka zajímat?

Určitě, v prvé řadě o školství a bezpečnost. V rámci praxe učím na několika základních školách v Ústí, takže mám neustále zpětnou vazbu o tom, co je potřeba řešit. A bezpečnost je velkým tématem celého našeho hnutí – k čemu nám je infrastruktura, když se bojíme chodit ven? Máme v kraji problematické lokality a navíc ještě dochází k umisťování islámských migrantů. Chceme tedy v koalici zejména aktivně prosazovat náš program, s kterým jsme šli do krajských voleb.

Jako zastupitelka jste přišla s návrhem okamžitého uzavření Integračního azylového střediska v Předlicích. Z jakého důvodu?

Je to jeden z bodů, s kterým jsme šli do voleb. Je to nejen bezpečnostní riziko, ale peníze, které se vynakládají na tyto islámské a další imigranty, chceme věnovat českým občanům. Ať to jsou důchodci či rodiny s dětmi. Člověk, který tady žije celý život a těžce manuálně pracuje, má většinou důchod mezi 7 –11 tisíci korun a za to se nedá důstojně vyžít.

Ve středisku jsou ale lidé, kteří prošli náležitým azylovým řízením. Kdybych Vám argumentoval tím, že se i tito lidé integrují do naší společnosti a jednou to mohou být právě i oni a jejich děti, kdo tu budou pracovat, co na to říkáte?

Neexistuje žádná země v západní Evropě, kde by i po desítkách let došlo k přijatelné integraci muslimů. A každá demokratická země má nastaveny azylové zákony jinak. Český zákon je příliš benevolentní, například v Austrálii či v Japonsku jsou azylové zákony velmi tvrdé. A pokud máte košík jablek a víte, že v něm jedno jablko může být otrávené, dal byste tento košík vašim dětem a vaší rodině? Já bych to neudělala. Pamatuji si na slova prezidenta Turecka Erdogana, který řekl, že islám je jenom jeden. Není umírněný nebo radikální. A samozřejmě, imigranti mohou být jak muslimové, tak třeba i křesťané, přesto si vzpomínám na to, že v ČR vloni bylo několik křesťanských rodin z Iráku, náš stát se o ně postaral, prošli řízením úřadů, ale velmi rychle se tito lidé odstěhovali zpátky do Iráku, protože se jim tu nelíbilo, anebo šli do Německa za lepšími podmínkami. Tím, že se tyto rodiny s dětmi odstěhovali zpátky do Iráku, mimo jiné potvrdili, že české azylové řízení funguje velmi špatně, protože se ukázalo, že imigranti vůbec nepocházeli z oblastí zasažených válkou. Ano, jsem samozřejmě pro pomoc lidem, ale v prvé řadě našim potřebným. A cizincům pomáhejme u nich doma a v okolí jejich domovů, ale jen v rozsahu, na který máme bez toho, abychom poškodili naše občany, a nepřenášejme problémy k nám do kraje, kde již máme problémů s nepřizpůsobivými občany i tak dost.

V předlickém středisku žije momentálně 20 osob, z toho 10 dětí. Vedení centrálního obvodu město včetně ministerstva tvrdí, že za posledních dvacet let nebyl se žádnými azylanty jediný problém. Opravdu mohou znamenat bezpečnostní riziko?

Jelikož Sobotkova a Babišova vláda celoročně migranty do České republiky přijímá, tak když budou chtít středisko zvětšit na základě imigrační krize v EU, tak počty se opět mohou navýšit. My jsme ale zásadně proti přijímání jakýkoliv nepřizpůsobivých či potenciálně nebezpečných imigrantů. Místo zařízení pro migranty bychom ocenili, kdyby zde bylo vybudováno zařízení, které by bylo pro naše potřebné české občany.

Vedení kraje tvrdí, že o existenci azylového střediska, které funguje v Předlicích od roku 1994, nevědělo. Podle informací ministerstva vnitra ale v loňském roce se z iniciativy zástupců Krajského úřadu ÚK zorganizovala prohlídka střediska, kdy zástupci úřadu v čele s vedoucí odboru sociálních věcí na místě hodnotili fungování zařízení jako bezproblémové.

Všechno to začalo tím, že náš pan předseda Tomio Okamura podal oficiální interpelaci na pana premiéra. Zeptal se ho, kde jsou a budou v budoucnu umisťováni imigranti v České republice. Pan premiér mu odpověděl, že v Brně, Jaroměři, Havířově a v Předlicích. Interpelaci jsem si vytiskla, odnesla ji na Kraj a zeptala se, jestli o tom Kraj ví. Bylo mi sděleno, že neví. V minulém volebním období jsem ještě nebyla zastupitelka, takže nevím, zda o tom opravdu v minulosti věděli nebo ne. Za koalici SPD – SPO jsme prosadili do koaliční smlouvy dva body, a to, že kraj nebude podporovat umisťování imigrantů na území Ústeckého kraje a jako druhý bod podání návrhu do Sněmovny na přímou volbu starostů a hejtmanů. Na základě plnění koaliční smlouvy tedy k Předlicím Kraj zaujal odmítavý postoj.

Kraj poslal premiérovi a ministru vnitra dopis, v němž žádá zrušení střediska. Dá se z úrovně Ústeckého kraje vůbec něco takového prosadit?

Kraj není vláda, abychom sami mohli v této věci rozhodnout. Ale můžeme vyvinout tlak a správná vláda by měla respektovat vůli politické reprezentace vzešlé z krajských voleb. My prostě žádné migrační středisko na území Ústeckého kraje nechceme a doufám, že to bude vláda neprodleně respektovat. A podnikli jsme ve vedení kraje i další konkrétní kroky – například jsme odmítli působení tzv. neziskové organizace Sdružení pro integraci a migraci u nás v kraji. Chtěli podporovat a mapovat právě tyto imigranty. My v SPD si myslíme, že tyto peníze mají být vynaložené na řešení problémů našich lidí v České republice, nikoliv na nezvané migranty. Ráda bych poděkovala všem našim koaličním partnerům, že přijali kompromisní řešení, kterým je usnesení a následný dopis premiérovi a ministru vnitra.

Ve středisku je také několik osob z komunistické Kuby. Hraje roli ve vašem odmítání azylantů také náboženské či politické hledisko?

Naprosto odmítáme jakýkoli rasismus a xenofobii. Náš předseda je Tomio Okamura, který má tatínka Japonce, maminku z Moravy. A co se týče islámu, jsem zcela přesvědčena, že islám na jedné sraně a svoboda a demokracie na straně druhé nejdou dohromady. Islám je zcela nekompatibilní se svobodou a demokracií. Islám je náboženský fašismus. Buď tady bude islám nebo svoboda a demokracie – a my v SPD jednoznačně trváme na demokracii a svobodě pro naše občany. Podívejte se na Německo či Francii, kde probíhají pokusy o integraci imigrantů. Výsledkem jsou atentáty, stovky mrtvých lidí a znásilnění nevinných lidí. A jak víte, již je i první česká oběť islámského teroru – česká maminka malých dětí byla brutálně zavražděna při nedávném útoku v Berlíně. Kdyby muslimští migranti nebyli, tak všichni tito lidé mohli žít dál. A čekají nás bohužel další atentáty a další mrtví. Dokonce i vánoční trhy po České republice již hlídají policisté a vojáci se samopaly a jsou tam postaveny betonové zátarasy proti teroristům. My v SPD si odmítáme zvykat na život s terorismem. Odmítáme tuto politiku Sobotkovy vlády.

Ministerstvo ovšem již deklarovalo, že zrušení střediska v Předlicích neplánuje.

To se ještě uvidí. V říjnu jsou volby a ČSSD, které vede ministerstvo vnitra, má velmi špatné volební vyhlídky. Situace může být tedy velmi brzy jiná a je důležité, aby byl kraj připraven jednat, což díky přijatému usnesení je. Budeme se nadále snažit jakýmikoli prostředky dojít k tomu, aby azylové středisko zrušeno bylo. Pokud nám nebude vyhověno, budou následovat další interpelace našeho pana předsedy na premiéra včetně jednání na úrovni kraji i vlády.